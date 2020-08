La Lamborghini Paul Miller Racing perd sa 3e place en GTD

La Lamborghini Huracan GT3 Evo #48 de Paul Miller Racing a perdu sa troisième place en catégorie GTD à l’issue du Michelin GT Challenge disputé hier sur le Virginia International Raceway.

La voiture, pilotée par Madison Snow et Bryan Sellers, a été déclassée en raison d’un problème de capacité d’essence constaté lors du contrôle technique d’après course. Elle pointe désormais à la 20e et dernière place.

La Mercedes-AMG GT3 Evo #74, pilotée par Lawson Aschenbach et Gar Robinson, de Riley Motorsports en profite pour monter sur le podium et s’empare de la troisième place de la course.