On le sait, Sebring est aussi célèbre par ses courses et son histoire que par l’ambiance qui y règne. Les spectateurs peuvent cette fois-ci assister à la course pour le plus grand plaisir de tous ! Comme d’habitude, certains d’entres eux sont installés depuis un bon moment et y ont amené tout le confort nécessaire afin de profiter au mieux de l’épreuve. Petit tour d’horizon grâce à notre ami américain, Jay Alley, de MPS Agency !