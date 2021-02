La Filière Frédéric Sausset By SRT41 en piste pour les deux premières manches avant Le Mans !

2020 a été une année blanche pour La Filière Frédéric Sausset by SRT41. En effet, alors qu’elle devait rouler, l’équipe a préféré reporter son programme LMP2.

Une nouvelle saison débute et La Filière Frédéric Sausset by SRT41 vient de confirmer sa présence en European Le Mans Series pour les deux premiers meetings de la saison qui se dérouleront à Barcelone (17-18 Avril) et au RedBull Ring (15-16 Mai). Les Tests officiels de Barcelone, les 12 et 13 Avril, sont également au programme.

L’écurie fera rouler une Oreca 07 (#84), engagée en Innovative Car, sous la direction de Frédéric Sausset. Elle sera couvée par Pascal Rauturier et son équipe Graff ainsi que par Oreca pour l’exploitation technique durant la saison.



Les deux pilotes seront Takuma Aoki et Nigel Bailly. Ils auront pour but d’engranger un maximum de kilomètres avec cette auto en condition de course et de parfaire leur expérience acquise en épreuves à l’occasion de ces deux saisons préparatoires en VdeV Series et Ultimate Cup Séries au volant d’une LMP3. Ils seront rejoints par un troisième pilote qui prendra la place de Snoussi Ben Moussa qui a, malheureusement, dû se retirer du programme pour des raisons personnelles. Il reste néanmoins pilote de réserve de SRT41.

Takuma Aoki

Le but ultime est bien évidement de se présenter au départ des prochaines 24 Heures du Mans les 12 et 13 Juin dans le cadre du « Garage 56 » pour lequel l’équipe a déposé une candidature.

L’équipe s’efforcera de réussir en poursuivant cette inédite aventure initiée par Frédéric Sausset au Mans en 2015 et qui permettra à nouveau de valoriser l’inclusion du handicap dans le sport de très haut niveau.

Les futurs pilotes et la nouvelle livrée de notre LMP2, ainsi que les partenaires seront connus sous peu.