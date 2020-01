La Filière Endurance de Jean-Bernard Bouvet sur la ligne de départ

Nous avions évoqué dans nos colonnes la création par Jean-Bernard Bouvet (9 participations aux 24 Heures du Mans, Triple Champion d’Endurance GT en VdeV Endurance Series, Champion GT 2019 en Ultimate Cup Series, entre autres titres) d’une Filière Endurance GT/Prototype LMP ici/ , la première du genre .

Lors d’une conférence de presse organisée hier vendredi 3 janvier 2020, Jean-Bernard BOUVET nous présentait de façon plus précise sa Filière pour jeunes pilotes automobiles.

Cette Filière Endurance est désormais sur la grille de départ et va démarrer la semaine prochaine. Après des sélections sur le circuit Club de Magny-Cours, quatre candidats sur 6 ont été retenus pour le moment, les dossiers de 1 ou 2 autres sont en cours de finalisation.

Ligier (Jacques et Pierre Nicolet) suit de près la Filière et en est partenaire, ainsi que Michelin Motorsport et Stand 21. La recherche d’autres partenaires est en cours.

Les quatre sélectionnés actuels sont :

Ethan Bernard, 15 ans

Ewen Hachez, 16 ans

Mathis Poulet, 16 ans

Mathieu Martins, 18 ans

(sur la photo de une, de gauche à droite : Mathis Poulet, Ethan Bernard, JB Bouvet, Mathieu Martins et Ewen Hachez)

Jean-Bernard Bouvet :

« Il n’existait pas de Filière en Endurance pour de jeunes pilotes désireux de faire carrière dans le sport automobile. Les seules Filières existantes concernent la monoplace ou le rallye. Cette Filière Endurance est donc destinée à combler ce vide, car de plus en plus de jeunes pilotes envisagent de faire carrière en Endurance avec des talents français en exemples comme Jules Gounon, Thomas Laurent, Gabriel Aubry ou Jim Pla…

Notre objectif est de préparer les pilotes sélectionnés au métier de pilote professionnel, en trois à quatre années, avec en ligne de mire les grands championnats WEC, ELMS…

Pour la première année, nos pilotes rouleront dans le championnat Ligier European Series, en ouverture de l’European Le Mans Series, sur Ligier JS2R et Ligier JS P4, selon le calendrier 2020 suivant :

Barcelone : 3-4 avril

Monza : 8-9 mai

Paul Ricard Le Castellet : 17-18 juillet

Spa-Francorchamps : 18-19 septembre

Portimão : 23-24 octobre

Pour la partie compétition et l’entretien des voitures, j’ai choisit de travailler avec le team Zosh Compétition basé à proximité du Mans, la structure de Jean-René De Fournoux, avec qui j’ai couru aux 24 heures du Mans en 2002 sur WR. »

Ces jeunes pilotes ne vont pas chômer, puisque le programme qui les attend à partir de la semaine prochaine est plus que copieux .

Ils auront 350 heures de formation au Mans au sein de l’Institut de Pilotage Automobile dont 2/3 de préparation physique et mentale, un peu moins d’un tiers de cours sur les techniques (pilotage et mécanique automobile) et ils seront formé également au sponsoring et à l’anglais spécifique à la course automobile. La préparation physique sera encadrés par Nouredine Kallay, qui encadre des joueurs du MSB et des karatékas du Samouraï 2000.

Ceci n’exonère pas pour autant ces pilotes de leurs obligations scolaires, puisqu’ils doivent tous obligatoirement suivre avec sérieux et assiduité leur cursus scolaire. Le planning des cours de l’Institut de Pilotage Automobile est fixé en fonction de cette condition.

Dans le programme de formation, Jean-Bernard BOUVET inclus des journées de préparations aux meetings sur simulateur de pilotage. Cette préparation sera ouverte également à tout pilote automobile désireux de se perfectionner, en vue des meetings de leur championnat.

Jean-Bernard Bouvet :

« Une Filière n’a de sens que si les élèves pilotes peuvent accéder au stade supérieur. En 30 ans d’expériences, je sais que le sport automobile est pyramidal et que tout le monde ne peut pas réussir. C’est pourquoi à la fin de la première année, nous ferons un bilan avec les jeunes et leurs parents afin de déterminer ceux qui peuvent continuer. Il ne sert à rien de leurrer ces pilotes et de les garder au sein de la Filière pendant plusieurs années sans qu’ils n’aient de débouchés. Je serais présent auprès de mes jeunes et de leur parents pour les guider dans leur carrière.

Si nous ne pouvons garantir à tous le succès, il est de mon devoir, pour ceux qui pourront poursuivre, de les aider. C’est pourquoi, plus nous aurons de partenaires, plus nous pourrons leur procurer une aide financière. »

Combien coûte une année de formation au sein de la Filière ?

« La première année de la Filière a un coût qui englobe les heures de cours, les journées sur simulateur, les journées d’essais privés et la saison de course en Ligier European Series. »

Jean-Bernard, qu’est-ce qui t’a motivé pour créer cette Filière ?

« Même si je continue à exercer mon métier de pilote professionnel, je me suis posé la question de savoir ce que je ferai après avoir raccroché mon casque. Je suis coach diplômé DEJEPS depuis 2010 et, j’avais réellement envie de transmettre mon savoir, mon expérience et ma passion, l’idée de monter cette Filière m’est venue tout naturellement. »

Peux-tu nous parler de ton actualité sportive pour 2020 ?

« Pour la dixième année au sein du team VISIOM créé par mon coéquipier et ami Jean-Paul PAGNY, je vais défendre mon titre en Ultimate Cup Series, avec également Thierry Perrier. J’ai également toujours en tête l’objectif de courir aux 24 Heures du Mans pour une dixième fois. »

Les quatre pilotes présents sont eux aussi prêts pour cette première année et nous ont donné quelques impressions.

Ethen Bernard ,Ewen Hachez (à gauche), Mathis Poulet et Mathieu Martins (à droite)

Ethan Bernard et Ewen Hachez viennent tous deux du karting (débuts à 8 ans). Pourquoi vouloir vous lancer en endurance plutôt qu’en monoplace ?

« La monoplace, c’est très bouché et de toutes façons, je préfère le GT .”(réaction commune de Ethan et Ewen)

Ewen, quelle est ta GT préférée ?

« Moi, c’était la Ferrari 458. »

Et toi, Ethan ?

« La Porsche 911 RSR, mais la Corvette, c’est bien aussi. »

Quel est votre objectif, à long terme ?

« Les 24 Heures du Mans (tous les deux). C’est en GT que la course est la plus intéressante. »

Matthieu, tu as commencé à quel âge ? »

« A 10 ou 11 ans, par le kart aussi. J’ai une petite expérience en auto, j’ai fait un peu de Fun Cup et de JS2R et j’ai envie de continuer avec une JS2R .»

Et toi, Mathis ?

« J’ai commencé un peu plus tard, à 12 ans. Je penche plus pour la JS P4. »