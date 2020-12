La FIA présente un Rapport mettant en avant la contribution du sport automobile en matière de santé, de sécurité et d’environnement

Communiqué de Presse :

Le sport automobile, n’est pas seulement un spectacle, il est aussi un puissant laboratoire du futur. L’ensemble de ces avancées technologiques, notamment en matière de santé, de sécurité et d’environnement, bénéficie à tous. Cette année, marquée par la pandémie de Covid-19, la Formule 1 a ainsi été la première compétition sportive internationale à repartir, grâce à un protocole sanitaire très strict mis au point par la FIA avec les promoteurs de ses championnats en suivant les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de la Croix-Rouge Internationale (IFRC).

A la demande de la FIA, l’instance de réglementation du sport automobile mondial, et au terme d’une analyse approfondie de près d’une centaine de projets, l’agence de conseil en innovation Futerra a publié un Rapport complet consacré à vingt-six innovations en sport automobile ayant une incidence positive sur la santé, la sécurité et l’environnement.

Cette publication, la première du genre, s’inscrit dans le cadre de la nouvelle initiative de la FIA, PurposeDriven, lancée en 2020 qui reprend et développe les contributions apportées par le sport automobile et la mobilité à la société. Projet-cadre s’appuyant sur quatre piliers bien définis (1. Santé et sécurité ; 2. Environnement ; 3. Diversité et inclusion ; 4. Développement sociétal), PurposeDrivenreprésente les nombreuses activités et projets que la FIA et ses Clubs Membres réalisent chaque année.

Les vingt-six études de ce Rapport sont organisées en six grands thèmes. Premier d’entre eux, le rôle joué par le sport automobile en faveur d’un meilleur système de santé, illustré par la récente réaction face à la pandémie de Covid-19 qui a vu l’industrie unir ses forces pour répondre aux besoins mondiaux en matière de soins de santé. Le deuxième thème concerne les exemples de transfert de technologies et de connaissances ayant eu un effet positif sur la vie des citoyens : vélos électriques, sièges d’avions… Le troisième volet porte sur l’amélioration de la sécurité routière, avec des exemples tels que les casques de motos, les simulations de sécurité et les travaux de la Fondation FIA.

La quatrième section étudie la contribution du sport automobile au secteur en pleine expansion de la mobilité électrique. La cinquième traite quant à elle de l’hyper-efficience, et notamment des applications de la technologie de transformation des pneus, du perfectionnement de la combustion interne ou encore des techniques qui visent à aller plus loin en utilisant moins de ressources.

Enfin, la sixième et dernière catégorie est résolument tournée vers l’avenir : elle suit l’évolution des carburants innovants et des procédés de fabrication révolutionnaires, sonde la puissante influence que le sport automobile peut exercer pour conquérir les cœurs et les esprits, qui ont été mis à mal cette année.

Pour établir ce Rapport, Futerra a collaboré avec la FIA afin d’identifier une longue liste de cas potentiels au moyen de recherches documentaires approfondies, d’un atelier mené avec un groupe de parties prenantes ainsi que d’une série d’entretiens spécialisés avec des dirigeants du sport automobile de nombreuses séries de courses. Afin de vérifier chaque cas, deux sources indépendantes au moins ont été utilisées comme références, en privilégiant les sources extérieures au monde du sport automobile de manière à éviter tout biais ou conflit d’intérêt.

Le Président de la FIA Jean Todt a déclaré : “L’élaboration de ce Rapport nous donne l’opportunité d’examiner la contribution positive du sport automobile à la société. Depuis les progrès en matière de sécurité qui ont été transposés de la piste à la route jusqu’aux avancées majeures dans la réduction des impacts environnementaux de nos activités en faveur de la planète, la communauté de la course automobile joue un rôle bien plus significatif qu’on ne le pense en général. Avec ce Rapport, nous espérons inciter les ingénieurs, les techniciens et les visionnaires du monde entier à repousser les limites techniques sans jamais se contenter du statu quo. Nous devons à présent regarder vers l’avenir et continuer de consolider ces réalisations sous la nouvelle bannière PurposeDriven de la FIA.”



Directeur de la Stratégie chez Futerra, Matt Sexton a déclaré : “La quête de la vitesse et du succès exige une innovation radicale. Depuis plus de 100 ans, le sport automobile n’a cessé de repousser les limites de ce qui était considéré comme techniquement faisable et n’a jamais accepté la “conduite ordinaire”. Avec les défis sociaux et environnementaux auxquels nous sommes confrontés, cet esprit d’innovation peut aider le sport automobile à faire sa mue : symbole de la non-durabilité, il peut devenir un puissant vecteur de changement. Futerra a établi un partenariat avec la FIA car nous croyons qu’il existe des solutions et que les vingt-six exemples présentés dans ce Rapport nous ont intrigués et inspirés. Promouvoir de nouvelles technologies de carburant ou encore susciter des changements de comportement chez des millions de personnes, c’est ainsi que le sport automobile peut et devrait imaginer un avenir où la vitesse et la gloire sont compatibles avec le développement durable.”

A propos de Futerra

Futerra, l’agence du changement, associe créativité et stratégie pour faire de la durabilité une réalité. Depuis 2001, nous poursuivons une mission : “Rendre le développement durable si désirable qu’il en devienne normal”. Cette mission, nous l’accomplissons avec détermination, fierté et passion. Aujourd’hui, nous sommes une entreprise mondiale, résolument indépendante : détenue et dirigée par une majorité de femmes, et l’une des premières certifiées B-Corp. Notre équipe est basée à Londres, Stockholm, New York et Mexico et est au service de clients tels que Google, IKEA, Danone, le WWF, le Sierra Club et les Nations Unies.

Le rapport complet est ici