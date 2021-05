La FIA et Discovery feront la promotion du Championnat GT Electrique de la FIA

Communiqué de Presse :

Le groupe mondial de médias Discovery, avec sa filiale Eurosport Events, a été sélectionné par la FIA pour promouvoir son Championnat GT Electrique, à l’issue d’un appel d’offres très concurrentiel.

Discovery est impliqué depuis longtemps dans les courses électriques et le sport automobile durable. Par l’intermédiaire d’Eurosport Events, le groupe est en effet le promoteur de PURE ETCR, le premier championnat de voitures de tourisme multimarques entièrement électriques, dont il a été récemment annoncé qu’il accéderait au statut de Coupe du Monde de la FIA eTouring Car à partir de 2022.

NOUVEAU PROMOTEUR MONDIAL

En s’associant à la FIA pour créer et promouvoir le Championnat GT Electrique de la FIA, Discovery franchit une nouvelle étape stratégique en matière de courses électriques. Son expertise sera mise à profit pour établir une plateforme pérenne permettant aux constructeurs haut de gamme de présenter leurs voitures GT phares et leurs technologies innovantes.

La FIA et Discovery partagent l’ambition de créer un championnat révolutionnaire et novateur, mettant en vedette des voitures électriques aux performances élevées, des courses sprint exaltantes sur de célèbres circuits permanents et des réglementations techniques perfectionnées applicables à la mobilité électrique grand public, le tout avec une empreinte zéro carbone inscrite dans son ADN.

Tandis que la FIA veillera au respect de la réglementation technique et sportive, Discovery garantira la stabilité commerciale et la promotion mondiale du championnat.

L’envergure et la diversité des plateformes globales de consommateurs, des chaînes de diffusion et des marques médiatiques du groupe Discovery permettront de faire connaître le Championnat GT Electrique de la FIA dans le monde entier. Discovery maximisera la portée et les audiences de la série à l’échelle planétaire. La société gérera et optimisera la distribution internationale des droits multimédias, ce qu’elle fait déjà pour un certain nombre de propriétés sportives de premier ordre, notamment les Jeux Olympiques et le PGA TOUR.

SIX EPREUVES SUR TROIS CONTINENTS

En 2023, le Championnat GT Electrique de la FIA comprendra un minimum de six épreuves organisées en Europe, au Moyen-Orient et en Asie sur des circuits emblématiques et exigeants, avec l’espoir d’une extension aux Etats-Unis pour la deuxième saison.



VITRINE DE PRODUITS ET DE TECHNOLOGIES

Le Championnat GT Electrique de la FIA se situera au sommet de la pyramide de la course GT en termes de développement technologique, de conception et d’aspiration, tout en demeurant rentable et en fonctionnant dans la fenêtre de performance actuelle du GT3. Il s’agira du premier championnat de la FIA à proposer des arrêts au stand avec recharge ultrarapide de 700 kW pour garantir que les voitures courent toujours au maximum de leurs capacités, constituant ainsi une véritable vitrine pour les infrastructures de recharge électrique de demain.

FORMAT SPRINT ET COURSES CAPTIVANTES

Chaque manche du Championnat GT Electrique de la FIA se déroulera sur deux jours avec un format spectaculaire. Le samedi consistera en une course sprint qualificative suivie de la course principale de 45 minutes du dimanche, avec des arrêts au stand pour une recharge ultrarapide.

ACCENT SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET L’EXPERIENCE DU CONSOMMATEUR

Plateforme mondiale de promotion de la mobilité électrique, le Championnat GT Electrique de la FIA jouera un rôle majeur dans la transition du sport automobile vers des courses respectueuses de l’environnement. En partenariat avec la FIA, Discovery entend proposer dès la première année des courses et des épreuves neutres en carbone, en utilisant des sources d’énergie renouvelables et en réformant chaque étape de ses normes d’organisation pour atteindre cet objectif. Par ailleurs, chaque événement GT électrique donnera aux fans la possibilité de se familiariser avec la mobilité électrique dans un parc à thème dédié situé dans la zone du paddock, leur permettant ainsi de vivre une expérience riche et sensorielle et d’apprécier la puissance des voitures électriques, leur caractère novateur et l’attrait qu’elles suscitent.

La création d’un championnat 100 % électrique pour les voitures GT s’inscrit dans le mouvement #PurposeDriven de la FIA qui reflète la contribution positive du sport automobile dans des domaines tels que la santé et la sécurité, l’environnement, la diversité et l’inclusion ainsi que le développement sociétal.

INTEGRATION DES ESPORTS

Déjà impliqués dans le développement des eSports, Discovery et la FIA ont l’intention de mobiliser une nouvelle génération de fans de sport automobile et d’intégrer une composante eSports dans le Championnat GT Electrique de la FIA. De plus amples détails seront annoncés ultérieurement.

Jean Todt, Président de la FIA, a déclaré : « L’annonce du Championnat FIA Electric GT est une étape importante pour le sport automobile. Ce concept est durable, innovant et incarne notre approche “de la course à la route” en termes de transfert de technologie, ce qui le rend pertinent pour les constructeurs et les usagers de la route. Il est donc important que cette compétition soit entre de bonnes mains en termes de promotion. Avec Discovery Group, et sa filiale Eurosport Events, nous avons un partenaire solide et expérimenté pour la promotion du sport automobile de niveau international. »

Andrew Georgiou, Président d’Eurosport et de Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions, a déclaré : « Discovery s’efforce toujours de développer des relations plus riches et plus étendues avec les fédérations et les propriétaires d’événements. Dans le cas de la FIA, nous avons la chance d’être associés à une organisation dirigeante qui a une vision très ambitieuse de l’avenir et une réelle volonté d’innover.



Le Championnat FIA Electric GT apporte un format et une approche technique complètement différents à la course électrique, offrant ainsi une compétition complémentaire qui contribue à une offre optimale pour les fans et les constructeurs. C’est une combinaison parfaite pour Discovery, au regard de notre implication de longue date dans la course électrique. Notre engagement pour le développement de courses durables passe aussi bien par le statut d’actionnaire de l’ABB FIA Formula E World Championship, depuis 2014, à celui de promoteur mondial, par le biais d’Eurosport Events, du premier championnat de voitures de tourisme multimarques entièrement électriques au monde, la FIA eTouring Car World Cup.



Alors que le savoir-faire de Discovery se situe dans la diffusion mondiale, nous proposons aujourd’hui une offre complète à 360°, de la distribution multi-plateformes mondiale à la production d’événements en direct, en passant par la gamme complète de solutions de marketing de marque et de promotion d’événements. Nous sommes ravis d’apporter tout cela au Championnat FIA Electric GT, en nous appuyant sur l’engagement à long terme de Discovery sur le sport automobile électrique en tant que plateforme mondiale de promotion de l’électromobilité et de la durabilité. »

François Ribeiro, Directeur d’Eurosport Events, a déclaré : « C’est un privilège de renforcer notre partenariat vieux de 17 ans avec la FIA. Pour la première fois, nous allons mettre toute la puissance de Discovery au service d’Eurosport Events, ce qui nous permettra de répondre aux attentes des constructeurs automobiles de premier plan et de développer un nouvel actif phare très puissant dans le contexte du GT électrique.



Nous partageons avec la FIA une vision commune d’un championnat de nouvelle génération mettant en avant des technologies de pointe et des performances exceptionnelles en matière de mobilité électrique, le tout dans le cadre de courses passionnantes et durables. Alors que ce segment de l’industrie automobile poursuit sa conversion rapide vers un avenir électrique, le GT Electrique offrira une plateforme mondiale où présenter les voitures GT électriques prestigieuses ainsi que le système de charge ultrarapide, dont disposeront demain les consommateurs pour recharger en quelques minutes leurs voitures. »