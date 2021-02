La Ferrari F50 GT ou l’échec d’un retour au Mans pour la gagne

On ne peut pas vraiment dire que Ferrari revient aux 24 Heures du Mans car la marque italienne est présente dans la Sarthe sans interruption depuis 2002, d’abord en GT1 puis en GT2 et enfin en GTE. Cette fois, on ne parle pas de remporter une victoire de catégorie, mais bien d’aller chercher un succès au général en faisant rouler un prototype Le Mans Hypercar à compter de 2023.

Il y a un quart de siècle, Ferrari comptait bien retrouver la catégorie reine avec la F50 GT à une époque où les grosses GT qu’on pouvaient qualifier de ‘Le Mans Hypercar’ de la fin des années 90 étaient les reines de l’épreuve. Finalement, Ferrari a dit niet au programme alors que la voiture était déjà construite. Retour sur un échec…

