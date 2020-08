La Ferrari 488 GT3 rentre dans les livres d’histoire avec 300 victoires

Les victoires enregistrées ce week-end ont permis à la Ferrari 488 GT3 d’atteindre le seuil incroyable de 300 victoires dans les courses nationales et internationales, en tenant compte du classement général et par catégorie. La 488 GT3 avait déjà assuré son 500e podium en mars lorsqu’elle avait terminé troisième dans la course 1 en GT World Challenge America à COTA.

La longue marche vers ce fantastique record a commencé le 17 mars 2016 avec la première victoire à Melbourne dans le championnat GT australien. Cette étape marquait le début de quatre années de triomphe dans les courses d’endurance les plus importantes et les plus prestigieuses du monde, telles que les 12 Heures de Sebring, les 24 Heures de Spa-Francorchamps, les 12 Heures de Bathurst et les “Sprints” sur les circuits les plus difficiles et les plus techniques du globe.

Le record de 300 victoires est passé à 304 à la fin du week-end. Sur 572 départs, cela représente 53 %. Outre les victoires, on compte également 540 podiums (94 %), 218 pole positions (38 %) et 69 championnats. Tout cela témoigne de la compétitivité et de la fiabilité des 488 GT3. En effet, sa version Evo 2020 améliore encore les statistiques déjà excellentes, comme le confirment les résultats du week-end dernier.

En effet, en GT World Challenge Europe, les trois courses disputées sur le circuit de Misano ont permis aux deux 488 GT3 Evo 2020 engagées dans la Sprint Cup de remporter trois victoires dans la catégorie Pro-Am. Chris Froggatt et Eddie Cheever III, dans la voiture de Sky Tempesta Racing, ont remporté les courses 1 et 3, tandis que dimanche matin, Andrea Bertolini, pilote officiel de Ferrari Competizioni GT, et Louis Machiels ont signé un succès pour AF Corse.

En GT World Challenge America, la Ferrari de la Squadra Corse a remporté la course 1 du GT World Challenge America à Sonoma. Fuentes et Baptista dans la 488 GT3 #1, ont non seulement dominé la catégorie Pro-Am, mais ils ont également remporté le classement général, répétant leur succès dans la course n°2 de la première manche à COTA.

En International GT Open, Louis Prette et Vincent Abril ont enregistré une victoire extraordinaire lors de la deuxième course de l’International GT Open qui s’est tenue dimanche au Hungaroring. Ce succès marque le retour dans la catégorie de l’équipe qui a remporté le plus de titres dans l’histoire de cette série.

La 488 GT3 Evo 2020 de Giacomo Piccini et Rino Mastronardi a enregistré sa deuxième victoire de la saison en Michelin Le Mans Cup sur le circuit de Spa-Francorchamps. L’équipage d’Iron Lynx, mené par le champion en titre Piccini, s’est accroché pour conserver son avance face à un fantastique retour de David Perel qui, avec Michael Broniszewski, est monté sur le podium pour Kessel Racing, accompagné de ses coéquipiers Paolo Ruberti et Murod Sultanov, troisième à l’arrivée.

Même si cela ne concerne pas la 488 GT3, Ferrari a signé une superbe doublé en GTE en European Le Mans Series grâce à la 488 GTE #74 Kessel Racing de Broniszewski-Perel-Gomes devant la #88 AF Corse de Perrodo-Collard-Newey.

Antonello Coletta, responsable du programme Ferrari GT : ” Avoir remporté plus de 300 victoires est un résultat important pour Ferrari et tous les pilotes et équipes qui connaissent le succès avec notre voiture 488 GT3 dans les principales compétitions GT du monde. Cette voiture nous apporte des récompenses à la fois commerciales et sportives, et la configuration Evo 2020, qui a fait ses débuts lors de cette saison éprouvante, poursuit sur le chemin victorieux commencé en 2016. “