La famille Carvalhido à l’assaut du TC France

Sport Auto Racing prouve qu’il est encore possible de faire de la compétition automobile dans un cadre professionnel avec une structure familiale à 100%. Agent Renault à Benet à la frontière entre la Vendée et les Deux-Sèvres, la famille Carvalhido est passionnée de compétition automobile. Vu que les chiens ne font pas des chats, Margot et Enzo, les deux enfants, rêvent eux aussi de circuit.

Margot n’est pas une inconnue pour les lecteurs d’Endurance-Info puisqu’elle a remporté le volant Simulateur Académie Racing 2019. Son frère Enzo, 16 ans, est lui aussi féru de sport auto. L’arrivée du TC France était pour lui l’occasion de rouler à Nogaro en TCA-2 sur la Renault Clio Cup IV de la famille. Sans un problème d’essence en fin de course, ses débuts dans le championnat se seraient soldés par une victoire de classe. Finalement, deux deuxièmes places sont venues récompenser la structure familiale. Fabrice Carvalhido, le père, veille sur la carrière de ses deux enfants qui pourraient bien rouler à terme tous les deux en TC France.

“Le championnat TC France est parfait pour débuter”, a déclaré Fabrice Carvalhido à Endurance-Info. “Il manque encore quelques autos, mais Nogaro était une première. La rigueur de l’organisation est parfaite, il y a des bons d’achats chez les partenaires du championnat, un test possible en GT4, un engagement offert pour l’année suivante. Il y a encore un mois, il n’y avait pas tout cela. La visibilité du championnat est très bonne.”

La famille Carvalhido a fait le déplacement à Nogaro en famille avec un mécanicien du garage pour couver la Renault Clio Cup IV ex-Thibaut Bossy. Magny-Cours fera partie du menu et bien entendu Spa-Francorchamps. “On ne peut pas rater Spa”, sourit Fabrice Carvalhido. “On met le doigt dedans et on continue. Cette formule d’appel SRO est vraiment bonne sachant en plus qu’on évolue en TC dans sa classe.”

Avant de participer au TC France, la seule course disputée par Enzo Carvalhido était une manche de TTE à Nogaro en septembre dernier deux semaines après ses 16 ans.

La famille Carvalhido dispose d’une Peugeot 208 RC Cup en plus de la Renault Clio Cup IV. Le benjamin de la famille a monté lui-même le kit sur la 208. “Pour être bon, il faut savoir construire sa voiture, aller vite et faire le commercial”, souligne le papa. Enzo a été mécanicien en Alpine Elf Europa Cup l’année passée chez Herrero Racing.

Il n’est pas exclu de voir Enzo et Margot rouler la saison prochaine en TC France, chacun sur une voiture. De quoi réjouir un peu plus la famille Carvalhido…