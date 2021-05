La chronique de François Perrodo…

Chères lectrices, chers lecteurs,

Voici enfin mon premier rapport 2021 de la saison WEC/ ELMS !

Sportivement le premier bilan est excellent, trois courses, un no show et deux victoires.

Si vous êtes fidèles a Endurance Info, vous savez tous que pour la première manche d’ELMS Barcelone, Manu et moi étions positifs au Covid, une expérience que je ne souhaite a personne, entre les symptômes plus ou moins virulents (Manu a dégusté) et l’angoisse de savoir quand on sera guéri pour reprendre une vie (à peu près) normale.

Fort heureusement, j’obtiens le feu vert pour être a Spa-Francorchamps pour le Prologue et la première manche du WEC. Plus de Covid mais du coup bien affaibli, comme beaucoup de personnes avec qui j’ai pu échanger leur expérience, le corps met plusieurs semaines a récupérer a 100% et les efforts longs sont particulièrement difficiles à gérer.

En plus de cela, le jour des FP3 et qualifs, je fais la bêtise de prendre un somnifère à la place de mes vitamines ! Expérience fortement déconseillée !!! Résultat P5.

Le lendemain, heureusement j’arrive à prendre un bon départ et à passer de la 5ème a la 2ème place au premier virage grâce à un bon plongeon kamikaze de porc a la corde !

PHOTO : CLEMENT MARIN

Malheureusement, par la suite, impossible de suivre Ben Keating sur l’Aston Martin. Sans surprise, il est vite, très vite, c’est bien, ça me donne un objectif, c’est clairement la référence des pilotes classés Bronze.

En plus de cela, je me retrouve complètement carbo au bout d’une heure, plus de souffle, impossible de faire un double, heureusement, une stratégie brillante et mes deux jeunes loups ultra rapides feront le reste et c’est la victoire ! 25 points ! Yes !

Excellente entame de championnat donc, vivement Portimao, la voiture sera compliquée à gérer avec 30kg de success ballast, il va falloir assurer les points. La course a un coeff 1.5 compte tenu du format de 8 et non 6 heures.

Deux semaines plus tard et surtout en meilleure forme, nous sommes en Autriche pour la deuxième manche de l’ELMS. Nous n’avons pas le droit à l’erreur, avec un zéro pointe. Si on veut espérer, ne serait ce qu’une toute petite chance de rester dans le match, il faut marquer des gros points.

Résultat : Pole et victoire. 26 points ! Et nous voila P4 au championnat à 14 points des leaders.

Quelle course ! Conditions dantesques, trafic horrible (41 voitures dont 32 protos sur ce tourniquet c’est limite…), nous avons su rester devant (malgré un drive through bien sévère pour les limites de la piste) et grâce, à nouveau, a une stratégie infaillible et un Manu Collard des grands jours en slicks sous des trombes d’eau, Alessio passe le damier P1 !

Pour la petite histoire, 20 ans plus tôt, Manu gagnait la première course à Sebring en GT. 20 ans plus tard, le vieux renard gagne toujours.

Surtout ne t’arrête pas Manu….

Prochaine course dans trois semaines au Paul Ricard pour la troisième manche de l’ELMS et directement dans la foulée les 8 heures de Portimao en WEC. Nous sommes sur une bonne dynamique, maintenant il faut confirmer.

Le niveau est ultra relevé dans les deux championnats, la moindre erreur c’est la sanction immédiate, c’est vraiment génial.

Si seulement nous pouvions avoir des spectateurs pour accompagner ces magnifiques plateaux. Bientôt, bientôt…

Kenavo,

Fanch.