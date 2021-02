La BRM P351, chronique d’un échec annoncé (part 2) : nouvel essai, nouveau fiasco en 1997

Suite de notre dossier BRM P351 (partie 1 ICI), un beau prototype qui a vu le jour en 1992, mais qui n’a jamais marché ! On a laissé notre auto aux 24 Heures du Mans de la même année après sa petite vingtaine de tours et son abandon.

Après Le Mans, l’équipe British Racing Motors envoie ensuite la P351 aux États-Unis pour participer à une course IMSA Camel GT à Watkins Glen. BRM pensait que le châssis était conforme au règlement IMSA, mais, dès les vérifications, le verdict tombe : hauteur maximale autorisée dépassée en raison de la prise d’air sur le toit. Paul Brown décide alors de l’enlever. Les mécanos scient la boîte en deux pour la recoller dans une position plus basse. Les problèmes n’ayant pas été résolus depuis Le Mans, le mal perdure : l’auto manque de fiabilité et le malheureux Wayne Taylor tombe en panne électrique après seulement cinq tours.

