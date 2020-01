La BoP révisée avant les 24 Heures de Daytona

A l’issue du Roar Before the Rolex 24 et avant les 24 Heures de Daytona, première manche du championnat IMSA WeatherTech SportsCar 2020 (25 et 26 janvier), la Balance de Performance a été modifiée.

Le plus gros perdant est certainement Acura. Les Acura ARX-05 DPi seront confrontées à une réduction de 6,7 chevaux (au niveau des régimes moyens et élevés) par rapport à sa configuration lors des essais du Roar. Les Cadillac DPi V-R, quant à elles, ont bénéficié d’une réduction de poids de 10 kg, sans aucun changement lié à la performance. Pas de changement pour les Mazda RT24-P qui ont pourtant signé les meilleurs temps de quatre des sept séances chronométrées ainsi que la pole position de la séance qualificative qui a servi à définir l’ordre des stands en vue de la course de 24 heures.

Les ajustements de la capacité de carburant touchent les trois DPi : Acura obtient une augmentation de 1 litre, 2 pour Cadillac et Mazda.

Dans la catégorie LMP2, des modifications liées à l’aérodynamisme ont été accordées à la Riley Mk.30 #2 de Rick Ware Racing, qui peut maintenant rouler sans deux appendices aérodynamiques (un à l’avant, l’autre à l’arrière), dans le but d’augmenter la vitesse de pointe de la voiture.

Le GTLM a aussi des ajustements au niveau de la puissance et/ou du poids pour trois des quatre voitures inscrites. Cela concerne la toute nouvelle Corvette C8.R qui reçoit un restricteur d’air plus large de 0,3 mm. L’augmentation de puissance se traduit par un gain de 4,15 chevaux. La Ferrari 488 GTE, qui était la plus rapide au Roar, perd environ 5,3 chevaux à tous les régimes, tandis que la Porsche 911 RSR obtient un ajout de 10 kg à son poids minimum. Aucun changement ne concerne la BMW M8 GTE.

Comme pour DPi, les capacités de carburant ont été ajustées à l’ensemble de la catégorie : la Corvette reçoit 5 litres de carburant supplémentaire, la Ferrari, 1 en moins, et la Porsche 7 de plus.

Des ajustements ont été apportés à six des neuf voitures GT3 roulant en GTD. Encore une fois, c’est Acura qui est la plus lourdement touchée : l’Acura NSX GT3 Evo roulera à Daytona avec une réduction de 7,5 chevaux et une augmentation de 25 kg du poids minimum. La BMW M6 GT3 (-13,4 chevaux) et la Ferrari 488 GT3 (- 4 chevaux) ont toutes deux subi des réductions de puissance, tandis que la Lamborghini Huracan GT3 Evo est maintenant obligée de rouler avec un angle minimum de 4 mm de l’aileron arrière. La seule voiture à bénéficier des changements de la BoP est l’Audi R8 LMS GT3 Evo qui voit son poids allégé de 10 kg.

Des ajustements de la capacité de carburant ont également été apportés à l’Acura (-2 litres), la BMW (-3 litres), la Ferrari (-1 litre) et l’Aston Martin Vantage GT3 (-3 litres).