La baisse de puissance des LMP2 confirmée pour 2021

L’arrivée des prototypes Le Mans Hypercar dès la saison prochaine en WEC oblige le législateur à diminuer les performances des LMP2 afin d’harmoniser les écarts entre les deux catégories. Il est prévu que les LMH soient moins rapides sur un tour que les LMP1 actuelles.

Les LMP2 vont donc perdre 40 chevaux par rapport à la puissance actuelle, soit 560 au lieu des 600 jusqu’à cette année. Cette réduction de puissance devrait entraîner une diminution des coûts. Des essais ont déjà eu lieu en début de semaine à Portimao avec le moteur Gibson moins puissant.

Cette réduction de puissance concerne également l’European Le Mans Series. Le niveau de performance sera identique à tous les championnats faisant rouler des LMP2, à savoir ELMS, WEC, Asian Le Mans Series et IMSA. Il convient de rappeler que Goodyear sera le manufacturier pneumatique unique en WEC et ELMS. Michelin doit équiper les LMP2 en Asian Le Mans Series et IMSA.

L’ACO et la FIA planchent déjà sur la nouvelle génération de LMP2 qui doit entrer en compétition en 2023 avec comme priorité le contrôle des coûts.