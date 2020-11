Karen Gaillard remporte la sélection de la Filière Endurance

Les 20 et 21 octobre, Jean-Bernard BOUVET et son équipe de la Filière Endurance évaluaient pendant 2 journées la future génération de pilotes d’endurance dans le fabuleux cadre du circuit et château de Mornay.

L’objectif de ces deux jours était d’évaluer les pilotes sur l’ensemble des compétences qu’ils doivent posséder pour devenir pilote professionnel.

Après analyse de l’ensemble des tests réalisés sur la sélection, c’est la jeune pilote suisse Karen GAILLARD qui fait ressortir les résultats correspondant aux attentes de la Filière Endurance et remporte donc la bourse de 30 000€ pour l’aider dans sa saison 2021.

JEAN-BERNARD BOUVET :

« Nous sommes très heureux d’accueillir Karen au sein de la Filière Endurance et de lui remettre cette bourse. Lors de ces deux journées nous n’avions volontairement mis aucun objectif de performance. L’objectif au travers des différents tests réalisés était de mettre en avant les compétences et révéler le potentiel des pilotes. J’ai été très supris par la qualité et les capacités de l’ensemble des participants. En mettant bout à bout l’ensemble des ateliers physiques, neurologiques, pilotage et communication, c’est Karen qui se révèle être la plus en corrélation avec nos critères et attentes de sélection.

Je tiens à féliciter tous les participants de notre sélection pour leurs implications dans les différents ateliers. La première étape de la rentrée 2021 est désormais terminée, mais sachez que les inscriptions pour intégrer notre centre de formation et la prochaine promotion de pilotes de la Filière Endurance sont encore ouvertes ! »

KAREN GAILLARD :

« Je suis extrêmement heureuse de remporter cette sélection ! Les deux journées sur le circuit de Mornay ont été riches en expérience. Je me réjouis de débuter la saison 2021 dans la Filière Endurance et reste motivée à 300% !

Un grand merci à Jean-Bernard Bouvet et la Filière Endurance pour cette belle opportunité ! Impatiente de débuter la saison 2021 ! »