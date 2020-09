JUBU Performance veut entrer en GT2 avec la JP ZERO

Après KTM, une nouvelle GT2 autrichienne pourrait bien rejoindre le peloton. C’est du moins le souhait de JUBU Performance. Le préparateur, spécialisé dans les marques Lotus et Caterham, propose dès maintenant une Lotus Exige qui prend le nom de JP ZERO.

La marque lancée en 2004 dirigée par Martin Jung a préparé une Exige motorisé par un bloc V6 3.5 litres d’origine Toyota développant 610 chevaux. Un version routière de 740 chevaux est disponible.

“Nous avons pris le superbe châssis de l’Exige et avons construit une toute nouvelle voiture autour”, a déclaré Martin Jung. “Presque tout, de la suspension au volant, a été entièrement conçu et fabriqué dans notre usine en Autriche. Au cours du processus de développement, nous avons toujours gardé à l’esprit l’ancien principe de Colin Chapman: simplifier, puis ajouter de la légèreté.”

JUBU Performance propose trois modèles différents : ZERO Race (GT2), ZERO Track (track day), ZERO Street (usage routier). Le prix le plus bas est de 289 000 euros pour la version GT2 à 650 000 pour le modèle de route. Vingt autos de chaque seront assemblées, soit un total de 60. Les premiers modèles GT2 seront livrés au printemps prochain. Quant à la version routière, elle verra le jour en 2022.