Joyeux anniversaire Jean-Claude Andruet !

Toujours aussi jovial et fringuant, Jean-Claude Andruet déambulait encore le week-end dernier dans le paddock de Spa-Francorchamps. Il roulait en Ferdinand Cup, épreuve réservée aux Porsche historiques pour des gentlemen-drivers débutants et amateurs confirmés.

Jean-Claude Andruet fête aujourd’hui ses 80 ans (13 août 1940) ! Il est un pilote à part et très éclectique dans le sport automobile français. On le connait surtout pour ses nombreuses victoires et titres en Rallye : Champion d’Europe des Rallyes en 1970, double Champion de France des rallyes sur asphalte en 1968 et 1970. Il a remporté trois rallyes du championnat du monde : le Monte-Carlo en 1973, la Corse en 1974 et San Remo en 1977. Il a également roulé en courses de côte et en circuit. Il a notamment remporté les 24 Heures de Spa 1977 au volant d’une BMW 530i avec Eddy Joosen.

Il compte vingt participations aux 24 Heures du Mans avec pour meilleur résultat deux 5e places en 1972 et 1981. Il a gagné l’indice énergétique en 1968 avec Jean-Pierre Nicolas sur une Alpine A 210, le GTS en 1972 sur une Ferrari 365 GTB/4 Daytona, le groupe IMSA en 1981 sur Ferrari 512 BB LM et le groupe C2 en 1989 sur Courage C 20 LM…

Il nous avait consacré un long entretien pour Endurance Classic où il était revenu sur toutes ses participations aux 24 Heures du Mans. Les deux interviews sont à retrouver ICI et LA…

Toute la rédaction d’Endurance Info et d’Endurance Classic lui souhaite un joyeux anniversaire !