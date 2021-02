Johan Kraan Motorsports prépare son arrivée au Mans

Depuis la création de l’équipe, Johan Kraan Motorsports n’a cessé de gravir les échelons jusqu’en Lamborghini Super Trofeo. La prochaine étape devrait passer par les 24 Heures du Mans.

« L’organisation de l’équipe devient de plus en plus complexe et tournée vers l’avenir, alors c’est le bon moment pour nommer un team manager pour s’occuper pleinement de l’aspect sportif de l’équipe », a déclaré Johan Kraan. « Cela me laisse le temps de franchir les étapes stratégiques qui nous mèneront à terme aux 24 Heures du Mans. Le passage de Saker Sportscars et des Citroën C1 à la course au Mans est, bien sûr, énorme et pas facile. Ce n’est pas un saut que vous, en tant qu’équipe, vous pouvez et devez faire en une seule fois. Vous devez vous assurer de continuer à grandir de manière constante afin d’être prêt à réaliser votre rêve ultime. »

Jusqu’à maintenant, la plus grande étape a eu lieu fin 2018 lorsque Johan Kraan Motorsports a fait rouler Max Weering en Lamborghini Super Trofeo : « C’était un pas énorme. Nous avons sauté sous les projecteurs en tant que nouvel arrivant et soudain, vous affrontez des équipes qui jouent à ce jeu depuis des décennies sur les circuits les plus emblématiques d’Europe. »

« Maintenant que nous avons gagné notre place en Lamborghini Super Trofeo, nous travaillons également à renforcer l’équipe au niveau organisationnel », poursuit Johan Kraan. « Le premier objectif est de continuer à nous battre à l’avant, à la fois dans les courses nationales et internationales. Nous avons naturellement la prochaine étape dans l’échelle de notre ligne de mire. La catégorie GT3 est la forme de course GT la plus compétitive depuis plus d’une décennie. Une future classe GT3 commence à émerger aux 24 Heures du Mans. »

Pour se préparer aux nouveaux challenges, Johan Kraan Motorsports a choisi de renforcer l’organisation de l’équipe : « 2020 a été une année réussie, mais à cause du COVID-19, elle s’est avérée difficile. En fin de saison, ma propre expérience avec le virus est venue en plus de cela. Si vous ajoutez nos expériences de l’année dernière aux ambitions de l’équipe, il est clair que si nous voulons saisir des opportunités dans les années à venir, nous devons être prêts sur tous les fronts. Un team manager avec une expérience internationale du sport automobile qui peut pousser avec l’équipe pour réussir sur la piste peut faire que je vais pouvoir me concentrer davantage sur la prochaine étape et atteindre l’objectif ultime de Johan Kraan Motorsports. »