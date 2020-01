[VIP] JLOC vise un retour aux 24 Heures du Mans avec… Lamborghini

L'histoire entre JLOC et Le Mans ne date pas d'hier. Le team japonais de Isao Noritake, créé en 1993, compte quatre participations aux 24 Heures du Mans, toutes sur des Lamborghini. Quoi de plus normal quand on sait que JLOC veut dire Japan Lamborghini Owner's Club.

Les quatre participations à la classique mancelle de JLOC se sont soldées par un abandon. Le team a aussi pris part au Japan Le Mans Challenge qui a lancé l'Asian Le Mans Series en 2009 avec un succès du temps de la Lamborghini Murcielago R-GT. C'est donc en quelque sorte un retour aux sources pour JLOC en Asian Le Mans Series cet hiver. La Murcielago a laissé place à une Huracan GT3 et c'est clairement une nouvelle venue au Mans que vise le team de Isao Noritake même si cela ne pourra pas se faire avec la marque italienne...