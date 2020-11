Jean-Louis Dauger et Vaillante-Mirage au Mans : “Raconter de belles histoires”

Entre Jean-Louis Dauger et Michel Vaillant, c’est une histoire qui est bien ancrée. Celui qui a le développement de la marque Vaillant entre ses mains est forcément un passionné de sport automobile et des 24 Heures du Mans. C’est à lui que l’on doit la Vaillante-Rebellion en WEC il y a trois ans avec le titre mondial LMP2 à la clé.

Jamais à court d’idées, à l’image de la famille Vaillant, Jean-Louis Dauger vise les 24 Heures du Mans 2023 avec un projet monté en collaboration avec l’équipe Mirage Racing dirigée par Frédéric de Brabant. Vaillante-Mirage, vous l’avouerez, est un nom qui a de la gueule pour fêter conjointement le 100e anniversaire des 24 Heures du Mans et de Jean Graton, le créateur de Michel Vaillant.

“C’est important de raconter de belles histoires”, a déclaré Jean-Louis Dauger à Endurance-Info. “Après le succès de Vaillante-Rebellion en 2017, il y a l’envie d’aller encore plus loin. Vaillant veut aider Mirage Racing dans la vraie vie et pas seulement dans un album. Combien de personnes du sport automobile ont rêvé grâce à Michel Vaillant ? En seulement deux ans, Mirage Racing a montré de très belles choses. Je crois en Guillaume (Bruot) et Fred (de Brabant).”

Avec ce programme Le Mans en cours de gestation, Mirage Racing va passer du sprint à l’endurance. “Ce projet est cohérent pour Mirage Racing”, souligne Jean-Louis Dauger. “Passer du sprint à l’endurance est un vrai enjeu. C’est ce que j’aime dans le temps qui nous est imparti.”

Vaillante-Mirage tient absolument à avoir la plus belle auto du plateau 2023 pour marquer les esprits.

Ce n’est pas tout puisqu’un album de Michel Vaillant sortira juste avant les 24 Heures du Mans 2023. Vu que celui-ci doit coller à la réalité, il faut anticiper, comme le confirme Jean-Louis Dauger : “Sortir un album au moment des 24 Heures du Mans 2023 signifie qu’on doit le commencer en septembre 2022. Il faut donc avoir près d’un an avant la course la livrée de l’auto et les pilotes. L’histoire doit être belle car cela va bien au-delà du simple marketing. J’ai déjà la trame éditoriale en tête, mais la complexité est que l’album doit coller le plus possible à la réalité, d’où la complexité d’anticiper.”

Le projet a été mis en route en début d’année et la magie Michel Vaillant ne peut qu’aider à concrétiser la nouvelle aventure Vaillante sur la piste. La marque Vaillant a d’autres projets qui seront annoncés sous peu…