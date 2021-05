Jean-Eric Vergne chez IDEC Sport au Castellet

IDEC Sport va recevoir deux renforts de poids au Paul Ricard lors de la 3ème manche ELMS de la saison (du 4 au 6 juin). On avait déjà mentionné l’arrivée de Gabriel Aubry à la place de Ryan Dalziel, sur l’Oreca 07 #17. C’est maintenant au tour de Patrick Pilet d’être absent. Retenu par les 24 Heures du Nürburgring les 5 et 6 juin, le Français cèdera sa place à l’ex-pilote F1 et double champion de Formule E, Jean-Eric Vergne. Il partagera le baquet de l’Oreca 07 #28 d’IDEC Sport en compagnie de Paul-Loup Chatin et Paul Lafargue.

« Très heureux de rouler à nouveau en endurance, la dernière fois c’était aux 24 Heures du Mans en 2020. Je suis très heureux de rouler pour IDEC SPORT, qui me laisse rentrer dans la famille. Si je peux aider à aller chercher un résultat, je ferai tout mon possible. Je suis d’ailleurs ravi de revenir en ELMS car il y a un gros niveau. J’ai regardé la dernière course et ça ne va pas être simple mais on fera le maximum pour ramener un résultat, » livre Jean-Eric Vergne. « Je crois qu’on a un bon équipage. Je connais Paul-Loup depuis longtemps. Il est vraiment rapide. J’ai le souvenir de qualifications très accrochées contre lui en ELMS. Et je connais Paul depuis qu’on roule en ELMS. Il fait partie des meilleurs pilotes Silver de la grille, avec une grosse expérience qui peut faire la différence. C’est d’ailleurs souvent le Silver qui peut faire une différence en endurance. On essaiera de se voir tous les trois à Paris avant la course. C’est super d’avoir cette opportunité car tous les kilomètres comptent pour l’année prochaine, » conclue le futur pilote Peugeot en Le Mans Hypercar.