Gabriel Aubry en renfort chez IDEC Sport (Era Motorsport) au Castellet

Décidemment, le début de saison de Gabriel Aubry est bien rempli et ce n’est pas le Français qui va s’en plaindre. Après deux courses américaines (2e aux 24 Heures de Daytona en LMP2 et abandon aux 12 Heures de Sebring) sur l’Oreca 07 #8 de Tower Motorsport, on a pu le voir remplacer au pied levé James Allen, testé positif à la COVID-19, à Barcelone pour la première manche de l’European Le Mans Series sur l’Oreca 07 #65 de Panis Racing. Avec Will Stevens et Julien Canal, les trois hommes avaient d’ailleurs terminé 2e de la course !

Quinze jours plus tard, le natif de Saint-Germain-en-Laye s’alignait, toujours en LMP2, aux 6 Heures de Spa-Francorchamps, 1ere manche du WEC, sur l’Oreca 07 #24 de PR1 Motorsports en compagnie de Patrick Kelly et Simon Trummer (11e de la catégorie). Entre temps, il a également été promu pilote de réserve Alpine Endurance Team en WEC. Il disputera les 24 Heures du Mans en LMP2 chez PR1 Motorsports en août prochain…

Mais ce n’est pas tout. Nous avons appris ce week-end que le Français allait remplacer Ryan Dalziel, retenu par ses obligations GT World Challenge America ce week-end là, sur l’Oreca 07 #17 d’Era Motorsport, soutenue et sous le nom d’IDEC Sport, sur la 3e manche ELMS qui se déroulera au Castellet (4 au 6 juin). Cette auto évolue en Pro Am et Gabriel Aubry viendra prêter main forte à Dwight Merriman et Kyle Tilley.