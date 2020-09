Le Mans : Jan Magnussen ne “pouvait pas refuser” l’offre de JMW Motorsport

Jan Magnussen sera bien au départ des 24 Heures du Mans dans une quinzaine de jours. On savait déjà qu’il ne ferait pas partie du contingent américain de Corvette Racing en GTE Pro puisqu’il a été remplacé par Jordan Taylor en fin d’année 2019. De toute façon, depuis, la marque américaine a déclaré forfait pour Le Mans. On attendait plutôt le Danois au volant d’une ORECA 07 en LMP2, celle de High Class Racing qui avait sa 2e auto sur la liste des suppléants. Finalement, l’équipe n’a pas maintenu son engagement et on va retrouver Jan Magnussen en GTE Am au volant d’une Ferrari 488 GTE Evo engagée par JMW Motorsport les 19 et 20 septembre prochains.

Il a déclaré qu’il “ne pouvait pas refuser” l’offre de JMW Motorsport de participer aux 24 Heures du Mans cette année. L’homme va ainsi pouvoir disputer sa 22e édition au Mans. La série de Jan Magnussen remonte à ses débuts au Mans en 1999 sur une Panoz LMP-1 Roadster S engagée par Panoz Motorsports. Il était alors associé à Max Angelelli et Johnny O’ Connell, les trois hommes terminant 11e.

Changement de décor cette année avec une catégorie GTE Am qu’il va découvir. Le quadruple vainqueur GTE sera associé à Richard Heistand et Max Root sur la #66. “J’ai travaillé sur quelques opportunités au cours des derniers mois, mais quand j’ai reçu l’appel de JMW, je savais que c’était une offre que je ne pouvais pas refuser”, a déclaré Jan Magnussen. “C’est une équipe bien établie, soutenue par l’usine, qui a gagné la course de 24 Heures en 2017 (avec Robert Smith, Will Stevens et Dries Vanthoor, ndlr) et qui a été vice-championne ELMS l’année dernière. Avec une excellente voiture et une forte équipe de pilotes, nous nous battrons définitivement pour la victoire”.

Ce sera donc la 22e participation de Jan Magnussen et la première sans Corvette depuis 2003, le Danois a juste manqué l’édition de 2015 en raison d’un accident lors des qualifications.

“Ce sera mon premier Le Mans avec une nouvelle équipe, une nouvelle voiture dans une nouvelle catégorie depuis 2004, mais comme toujours, j’ai hâte de reprendre la piste. Mes premières 24 Heures du Mans ont eu lieu en 1999, et j’espère que mes 20 ans et plus d’expérience pourront être utiles à l’équipe. La Ferrari 488 GTE a déjà prouvé qu’elle était l’une des meilleures voitures GT, et la catégorie GTE-Am semble extrêmement difficile”.

Le Danois de 47 ans a déclaré que la course, qui sera disputée pour la deuxième fois seulement de l’histoire en septembre, offrira une sensation différente, car elle se déroulera à huis clos.

“Cette année sera certainement très différente en raison de la COVID-19. Les spectateurs et toutes les activités des fans me manqueront pendant la semaine de la course. Mais Le Mans reste Le Mans, et je suis impatient d’avoir une nouvelle occasion de participer à cet événement fantastique”.