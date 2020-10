Jack Leconte (Larbre Compétition) : « J’avais décidé de me limiter à un seul pilote belge »

Vous pouvez difficilement ouvrir une feuille de classement d’un championnat GT du dernier quart de siècle sans trouver trace d’une auto alignée par Larbre Compétition. Véritable machine à gagner, la structure de Jack Leconte était incontournable des podiums, le plus souvent sur la plus haute marche. Charismatique, peu enclin à parler dans les médias, Jack Leconte a su mettre sur pied une équipe qui a causé bien des cauchemars à la concurrence.

En 2001, Larbre Compétition disputait le championnat FIA GT avec ses Chrysler Viper GTS-R. Deux GT américaines étaient au départ des 24 Heures de Spa et à 16 heures, les deux Chrsyler ont fait le doublé. Christophe Bouchut, Marc Duez et Jean-Philippe Belloc ont devancé de 5 tours l’autre Viper de Sébastien Bourdais, Patrice Goueslard et Sébastien Dumez. A cette époque, l’annuel FIA GT titrait ‘Larbre qui cache la forêt’. Une suprématie sans appel pour l’équipe basée au Val de Vienne.

« Notre formation était celle qui avait le plus d’expérience des courses de 24 heures », rappelait Jack Leconte. « Nous avions déjà disputé 27 épreuves de ce genre, du Mans à Daytona en passant par d’autres courses de longue distance à Sebring, Suzuka et consorts. Nous savions donc que même si les voitures deviennent de plus en plus fiables, la mécanique doit être considérée de manière différente dans ce genre de contexte. »

