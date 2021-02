Iron Lynx fera rouler 14 Ferrari et 21 pilotes dans 5 championnats en 2021

Iron Lynx passe à la vitesse supérieure cette saison avec un programme étendu. Pas moins de 14 Ferrari seront engagées dans 5 championnats. L’équipe lancée par Andrea Piccini et Sergio Pianezzola en 2017 prend clairement de l’ampleur cette année.

La nouveauté nous vient de la présence de deux Ferrari 488 GT3 en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS avec deux équipages en Pro. Côme Ledogar, Alessandro Pier Guidi et Nicklas Nielsen se partageront le volant de la Ferrari #51. La #71 sera confiée à Antonio Fuoco, Davide Rigon et Callum Ilott.

Du côté du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, Andrea Piccini, Claudio Schiavoni et Matteo Cressoni seront au volant de la Ferrari #60. On retrouvera les Iron Dames sur la #85, à savoir Manuel Gostner, Rahel Frey et Michelle Gatting. Les deux équipages rouleront en GTE-Am.

L’European Le Mans Series fera aussi partie du programme avec trois autos. La #60 sera confiée à Sergio Sernagiotto, Claudio Schiavoni et Paolo Ruberti. La #80 sera pour Miguel Molina, Rino Mastronardi et Matteo Cressoni. La #83 sera pour Katherine Legge, Rahel Frey et Manuela Gostner.

Trois Ferrari 488 GTE sont attendues aux 24 Heures du Mans. La #60 verra en découdre Raffaele Giammaria, Paolo Ruberti et Claudio Schiavoni. La #80 sera partagée par Andrea Piccini, Rino Mastronardi et Matteo Cressoni. La #85 des féminines sera pour Manuela Gostner, Rahel Frey et Michelle Gatting.

Deux Ferrari 488 GT3 rouleront en Michelin Le Mans Cup. Le premier équipage réunira Paolo Ruberti et Rino Mastronardi. Le second équipage sera annoncé ultérieurement.

Le Ferrari Challenge fera également partie du menu de Iron Lynx cette saison.