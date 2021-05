Inter Europol Competition remanie aussi son 2e équipage pour l’Autriche

Avant la manche du Red Bull Ring (Autriche), Inter Europol Competition a décidé de remanier ses deux équipages. Sur la Ligier JS P320 #13, nous vous avions déjà annoncé l’arrivée d’Ulysse de Pauw aux côtés d’Ugo de Wilde et de Martin Hippe. Sur la #14, il y aura aussi une nouvelle “tête”. Le jeune et rapide pilote polonais Mateusz Kaprzyk rejoint en effet l’équipe. Il a disputé la première manche de la saison chez Eurointernational au volant de la Ligier JS P320 #11. Il fera cause commune avec Julius Adomavicius et Mattia Pasini, l’ancien pilote Moto qui s’attaque à l’endurance européenne…

La 2e manche ELMS de la saison 2021 se déroulera du 14 au 16 mai prochain…