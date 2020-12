Inception Racing with Optimum Motorsport confirme une McLaren

Inception Racing with Optimum Motorsport va avoir un programme hivernal dans la région arabique très chargé. En plus des Gulf 12 Hours et 24 Heures de Dubai en janvier, l’écurie britannique de Shaun Goff sera présente en Asian Le Mans Series avec une McLaren 720S GT3.

Brendan Iribe et Ollie Millroy sont les deux premiers pilotes confirmés. Le troisième homme sera annoncé plus tard. Optimum Motorsport fera ses débuts en Asian Le Mans Series contrairement à Ollie Millroy qui connaît bien la série asiatique pour avoir roulé dans le passé chez AAI.