Inception Racing en route vers Le Mans

En venant disputer l’Asian Le Mans Series, Inception Racing comptait découvrir un nouvel environnement et préparer une saison 2021 qui a débuté par les Gulf 12H, puis les 24 Heures de Dubai et les 6H d’Abu Dhabi. La McLaren 720S GT3 avait donc déjà pas mal de kilomètres derrière elle avant les quatre courses Asian Le Mans Series.

Avec deux podiums et deux top 10, Inception Racing repart de sa campagne asiatique Le Mans avec une invitation pour les 24 Heures du Mans en GTE-Am. Ben Barnicoat, Ollie Millroy et Brendan Iribe ont rempli leur mission. L’Américain Brendan Iribe, entrepreneur américain à succès, visait plutôt les 24 Heures du Mans 2022, mais cette invitation devrait anticiper d’un an son arrivée au Mans.

« Tout le monde dans l’équipe a travaillé très dur », a déclaré Shaun Goff, patron d’Optimum Motorsport qui fait rouler la McLaren/Inception Racing. « Nous ne sommes encore qu’en février et nous avons eu un début de saison très chargé. Nous sommes un peu déçus de la deuxième place décrochée à Abu Dhabi, mais le deuxième podium en quatre courses nous donne cependant la quatrième place dans le championnat Asian Le Mans Series GT et nous devons maintenant réfléchir à la meilleure façon d’utiliser notre invitation aux 24 Heures du Mans. »

Comme les trois autres équipées invitées au Mans, à savoir Precote Herberth Motorsport, GPX Racing et Rinaldi Racing, Inception Racing doit valider son invitation au Mans avant mardi soir.

Une chose est sûre, Inception Racing ne pourra pas faire rouler sa McLaren au Mans. Le team britannique managé par Bas Leinders devra donc se tourner vers une autre marque : Aston Martin, Ferrari, Porsche.

Inception Racing roulera cette saison en International GT Open avec une paire de McLaren 720S GT3. Une présence en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS n’est pas à exclure.