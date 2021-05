In Memoriam : Max Mosley (1940/2021)

Avocat, sportif, pilote et co-fondateur de March Engineering, Max Mosley restera comme le président de la FIA de 1993 à 2009. Le Britannique, décédé d’un cancer le 23 mai 2021 à l’âge de 81 ans, a soufflé le chaud et le froid en Endurance. Entre la disparition du Championnat du Monde des Voitures de Sport au début des années 90 et le renouveau du GT, Max Mosley n’a pas fait que des heureux.

On doit à Max Mosley la mise en place de la Balance de Performance dans le championnat FIA GT dirigé par Stéphane Ratel. Il s’est aussi avéré être un acteur majeur de la création de la catégorie GT3 au milieu des années 2000. Il a aussi plaidé pour les débuts du World GT1 juste avant la fin de son mandat.

« J’ai été très attristé d’apprendre le décès de Max », a déclaré Stéphane Rate, président-fondateur de SRO Motorsports Group. « Il était une figure si importante du sport automobile international et a fait un travail formidable pour faire de notre sport ce qu’il est aujourd’hui, notamment en termes de sécurité. Son intelligence et son expérience ont toujours été grandement appréciées lorsque SRO a collaboré avec la FIA. Son rôle dans la création de la Balance de la Performance a été particulièrement important et n’est que l’une des nombreuses réalisations pour lesquelles il restera dans les mémoires. »

La fin de son mandat à la tête de la FIA a été entaché d’un scandale sexuel rapporté par un tabloïd. Max Mosley restera comme celui qui a créé GlobalNCAP, association à but non lucratif qui a pour objectif d’améliorer la sécurité des voitures de route.