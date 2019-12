IMSA : une livrée pop art chez Gear Racing

Gear Racing n’a pas encore montré la livrée complète de sa Lamborghini Huracan GT3 pour la saison IMSA 2020 mais on sait déjà que celle-ci sera très colorée comme on peut le voir sur la page Facebook de Katherine Legge. On doit cette livrée pop art, qui sera dévoilée intégralement sous peu, à Andy Blackmore.

La pilote britannique partagera son volant avec Christina Nielsen sur l’intégralité de la saison. Tatiana Calderon et Ana Beatriz seront en renfort aux 24 Heures de Daytona sur la Lamborghini soutenue par Grasser Racing Team.