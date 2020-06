IMSA : une livrée ‘patriotique’ pour WeatherTech Racing

La Ferrari 488 GT3/WeatherTech Racing de Cooper MacNeil et Toni Vilander aura un nouveau look pour la reprise du championnat IMSA à Daytona le 4 juillet prochain. Du bleu, du rouge et du blanc seront en place pour célébrer le Jour de l’Indépendance mais aussi le retour du championnat IMSA au World Center of Racing à Daytona.

« Nous voulions célébrer le retour de l’IMSA avec un look un peu différent sur la Ferrari 488 Evo de WeatherTech Racing », a déclaré Cooper MacNeil. « WeatherTech sponsorise la course et voulait aller un peu plus loin en donnant à notre Ferrari un look légèrement différent de celui où nous avons couru il y a 5 mois aux 24 Heures. » L’événement de Daytona prend le nom de IMSA WeatherTech 240.