IMSA : une course qualificative de 100 minutes donnera la grille de départ des 24H de Daytona

Le Roar Before the Rolex 24 aura plus d’importance en janvier prochain que les années passées. Les officiels de l’IMSA ont annoncé qu’une course qualificative de 100 minutes se tiendra le dimanche 24 janvier. Celle-ci établira la grille de départ de la 59e édition des 24 Heures de Daytona des 30 et 31 janvier. Le Motul Pole Award 100 comprendra deux pilotes par voiture.

« La Rolex 24 at Daytona est un événement spécial qui mérite un format de qualification unique », a déclaré John Doonan, président de l’IMSA. « Tout comme Daytona 500, qui a tracé son terrain lors des courses de qualification ‘The Duel at Daytona’ pendant des décennies, l’introduction de la course de qualification Motul Pole Award 100 pour la Rolex 24 apporte une nouvelle dynamique passionnante au Roar. »

Les cinq catégories du championnat IMSA seront en piste sachant que les catégories LMP2, LMP3 et GTD devront faire rouler des équipages Pro-Am comme c’est le cas sur les courses courtes.

Le poleman de chaque catégorie récupérera 35 points au championnat, 32 pour le deuxième, 30 pour le troisième, etc… La victoire de catégorie à l’issue des 24 Heures de Daytona permettra de récupérer 350 points.

Les essais qualificatifs de la course qualificative se dérouleront le samedi 23 janvier sur un format de 15 minutes. Des essais libres seront organisés pour tous les concurrents les vendredi 22 et samedi 23 janvier, y compris une session nocturne.