IMSA : Toni Vilander opéré avec succès

On en sait désormais un peu plus sur l’absence de Toni Vilander lors des trois dernières manches IMSA 2020 (Petit Le Mans, Laguna Seca et Sebring). En effet, le double vainqueur des 24 Heures du Mans en GTE Pro (2012 et 2014) avec Ferrari s’est fait opérer des deux poignets en Finlande il y a quelques jours.

Maintenant, place à la récupération pour le pilote officiel Ferrari. On ne connait pas, à l’heure actuelle, son programme 2021 et on ne sait pas non plus s’il rejoindra à nouveau Scuderia Corsa en IMSA.

En cette fin de saison, il avait été remplacé par Alessandro Balzan. L’Italien, Cooper McNeil et Jeff Westphal avaient d’ailleurs remporté Petit Le Mans en octobre dernier en catégorie GTD.