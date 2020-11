Porsche GT Team va tirer sa révérence en fin de semaine sur le continent américain en GTLM avec son programme officiel. Afin de célébrer cette ultime manche, le constructeur allemand reste fidèle aux livrées spécifiques. Cette fois, Porsche propose une déco ‘stars and stripes’ avec le message Thank You.

Earl Bamber, Laurens Vanthoor et Neel Jani se partageront le volant de la #912. On retrouvera sur la #911 Fred Makowiecki et Nick Tandy.