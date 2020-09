IMSA : Scott Huffaker, 3e homme de PR1/Mathiasen à Road Atlanta

PR1/Mathiasen Motorsports a annoncé la composition de son équipage en vue du Grand Prix TireRack.com qui se déroulera ce samedi sur le circuit Michelin Raceway Road Atlanta.

Simon Trummer, Patrick Kelly et le débutant Scott Huffaker se relaieront au volant de l’ORECA 07 #52 qui évoluera en LMP2. Ce dernier a une relation de longue date avec PR1/Mathiasen, qui s’étend sur plusieurs années. À partir de 2016, le pilote américain de 20 ans a participé à la Pacific F2000 et a gravi les échelons en monoplace pour remporter le championnat de Formule Pro USA F4 deux ans plus tard. L’année dernière, il a remporté le Team USA Scholarship tout en pilotant sur la LMP3 de PR1/Mathiasen terminant à la deuxième place de la série IMSA Prototype Challenge.