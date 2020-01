IMSA, Roar 3 : Mazda et BMW toujours aux commandes

Pour cette troisième séance du ROAR, on a pris les mêmes qu’hier. Alors qu’elle a signé le meilleur temps en session 1 et le 2e en session 2, la Mazda RT24-P DPi #55 d’Harry Tincknell a de nouveau été la plus rapide (1:35.679) devant la voiture sœur, la #77 (Olivier Pla) ! Trois Cadillac DPi-V.R suivent : d’abord la #85 de JDC-Miller MotorSports avec le Français Tristan Vautier au volant, suivie de la #31 de Whelen Engineering Racing (Felipe Nasr) et de la #10 de Wayne Taylor Racing (Renger van der Zande). Les deux Acura Penske, la #6 devant la #7, sont 6e et 7e.

En LMP2, l’ORECA 07 #81 de DragonSpeed USA a été la plus rapide grâce à Colin Braun.

BMW signe le temps de référence en GTLM grâce à la M8 GTE #25 emmenée par Connor de Phillippi. Elle devance les deux Porsche 911 RSR #912 (Mathieu Jaminet) et #911 (Nick Tandy). La Ferrari 488 GTE #62 de Risi Competizione est 4e (James Calado), soit exactement le même ordre qu’hier lors de la 2e séance !

@BMW

En GTD, de nouveau le meilleur temps pour une Lamborghini Huracan GT3, la #11 de GRT Grasser Racing Team (Albert Costa). L’Acura NSX GT3 #57 de Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian (Trent Hidman) et la Lamborghini Huracan GT3 #44 de GRT Magnus (Spencer Pumpelly) complètent le top 3 !

Les chronos sont ICI.

Les chronos pilote par pilote sont ICI.

Suite avec une 4e séance (15 h 35) puis une séance qualificative (que pour les GTD et les LMP2 aujourd’hui) qui permettra de définir l’attribution des stands pour les 24 Heures de Daytona à 16 h 15, soit 21 h 15 en France.