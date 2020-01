IMSA, Roar 2 : Mazda poursuit sa domination

Les deux séances prévues aujourd’hui à Daytona ont toutes vu Mazda dominer la concurrence. Lors de la 2e session, c’est la RT24-P DPi #77 d’Olivier Pla qui a signé le meilleur temps (1:35.794) devant la voiture sœur, la #55 (Jonathan Bomarito) à 0.080 seconde ! Suit la meilleure des Cadillac DPi-V.R, la #31 de Whelen Engineering Racing pilotée par Felipe Albuquerque. Les deux Acura Penske, la #6 devant la #7, sont 4e et 5e.

En LMP2, l’ORECA 07 #52 de PR1 Mathiasen Motorsports a été la plus rapide grâce à Simon Trummer.

BMW signe le temps de référence en GTLM grâce à la M8 GTE #25 emmenée par Colton Herta, vainqueur des 24 Heures de Daytona 2019 dans cette catégorie. Elle devance les deux Porsche 911 RSR #912 (Laurens Vanthoor) et #911 (Fred Makowiecki). La Ferrari 488 GTE #62 de Risi Competizione est 4e (Daniel Serra), la première des nouvelles Corvette C8.R est 6e, la #4 de Marcel Fässler.

En GTD, on a assisté à un triplé des Lamborghini Huracan GT3, la #44 de GRT Magnus (Marco Mapelli, le champion Blancpain GT Series 2019) devant la #11 de GRT Grasser Racing Team (Franck Perrera) et la #47 Precision Performance Motorsports (Brandon Gdovic). La première non voiture italienne est l’Acura NSX GT3 #86 de Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian, 4e temps…

Les chronos sont ICI.

Suite demain avec une 3e séance à 10 h 15, soit 16 h 15 en France.