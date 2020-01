IMSA, Roar 1 : Tincknell et Mazda donnent le ton

La première séance d’essais du Roar Before the Rolex 24 est revenue à la Mazda DPi #55 pilotée par Harry Tincknell. Le Britannique a tourné en 1.36.027, soit 0.716s plus vite que Renger van der Zande sur la Cadillac DPi-V.R/Wayne Taylor Racing. Troisième temps pour l’Acura/Penske de Juan Pablo Montoya. Ben Hanley a placé l’ORECA 07/DragonSpeed en haut de la feuille des temps de la catégorie LMP2 à 2.375s de la tête.

Porsche a frappé d’entrée de jeu avec sa nouvelle 911 RSR Spec-2019. Le meilleur temps de la session en GTLM est tombé dans l’escarcelle de Nick Tandy. On trouve ensuite la BMW M8 de Colton Herta à 0.509s. Tommy Milner a décroché le 5e chrono sur la Corvette C8.R.

Domination Lexus et AIM Vasser Sullivan en GTD grâce à Jack Hawksworth. Franck Perera à concédé 0.322s sur la Lamborghini Huracan GT3/Grasser Racing Team.

