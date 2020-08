IMSA, Road America, Qualifs : Acura, Porsche et Lexus aux avant-postes !

Les séances qualificatives de la 4e manche IMSA 2020 qui se déroule ce week-end à Road America, à Elkhart Lake, dans le Wisconsin ont rendu leur verdict et le moins quel’on puisse dire c’est que elles ont confirmé la tendance aperçue lors des essais libres !

Trois sur trois pour Acura

Comme depuis hier, Acura Team Penske a dominé ses adversaires et s’est offert un nouveau doublé. Ricky Taylor a signé le meilleur temps sur l’Acura ARX-05 #7 en 1:49.061. Il devance, sur la #6, Dane Cameron de 0.318 seconde. Les deux Mazda RT24-P suivent avec la #55 d’Harry Tinknell (à un peu plus de cinq secondes) et la #77 de Tristan Nunez.

Les Cadillac DPi-V.R sont un peu plus à la traîne après leur festival à Sebring, la BoP étant passée par là. La meilleure est la #10 de Wayne Taylor Racing avec Ryan Briscoe à son volant. La #5 du Français Sébastien Bourdais, mais pilotée par Joao Barbosa, est 6e, la #85 de Tristan Vautier est 8e (Chris Miller dans le baquet). A noter la sortie dans le bac à gravier de Felipe Nasr avec la Cadillac #31 qui a mis fin à la séance. Cet incident annulant son meilleur temps, il n’est que 7e.

Patrick Kelly sur l’ORECA 07 #52 de PR1 Mathiasen Motorsports a signé la pole en LMP2.

Moins d’une seconde !

Tel est l’écart (0.715 seconde précisément) qui sépare les six voitures qui composent la catégorie GTLM. Laurens Vanthoor a été le plus rapide lors des 15 minutes de session sur sa Porsche 911 RSR – 19 #912 (2:00.590). Il devance de 0.264 seconde la première des Corvette C8.R, la #3 de Jordan Taylor. La seconde, la #4 d’Oliver Gavin est 3e. Suivent les deux BMW M8 GTE qui semblent aller mieux avec la nouvelle BoP, la #25 de Bruno Spengler précédant la #24 de Jesse Krohn. Fred Makowiecki, sur la 2e Porsche, la #911, ferme la marche…

Lexus sur une autre planète !

En GTD, pas de surprise car, comme lors des essais libres, ce sont les deux Lexus RC F GT3 d’AIM Vasser Sullivan qui ont dominé cet exercice chronométré. La #14 de Aaron Telitz (2:06.251) termine devant la #12 de Frankie Montecalvo. En 3e position, on trouve la McLaren 720S GT3 #76 de Compass Racing (Corey Fergus) à plus d’une seconde de la pole (!) devant la BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport (Robby Foley) et la Mercedes-AMG GT3 #74 de Riley Motorsports (Gar Robinson).

Les temps sont ICI.

Maintenant, place à la course sprint de 2 heures et 40 minutes. Le départ sera donné demain à 18 h 05. A suivre sur ce lien à partir de 18 heures !