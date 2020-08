IMSA, Road America : Acura vainqueur d’une course interrompue par un drapeau rouge !

On a finalement eu droit à une course de 7 minutes, mais quelle fin ! En effet, un gros orage a obligé la direction de course à sortir le drapeau rouge le temps que la pluie cesse. Au restart, après plus de 30 minutes d’arrêt et 20 minutes derrière safety car, alors que la Cadillac DPi.V-R #10 de Wayne Taylor Racing pilotée par Renger van der Zande, était en tête, le pilote hollandais n’a rien pu faire contre l’Acura ARX-05 #7 d’Helio Castroneves qui remporte cette 4e manche IMSA de la saison en compagnie de Ricky Taylor.

@IMSA

Il s’agit en fait d’un juste retour des choses puisque cette auto #7, partie de la pole position, a très longtemps été en tête avant d’être dépassée par la Mazda #77 d’Oliver Jarvis avant l’arrivée de l’orage. Acura a dominé ce meeting avec les deux meilleurs temps des essais libres, la pole position et la victoire !

La Cadillac #10 termine donc 2e et devance deux autres Cadillac, la #31 d’Action Express Racing de Pipo Derani et Felipe Nasr, pourtant sortie au plus fort de l’orage, et la #5 de JDC Miller de João Barbosa et Sébastien Bourdais. Cadillac est la marque miraculée de cette épreuve car elle n’a jamais été en mesure de se battre aux avant-postes tant que la piste était sèche.

@Wayne Taylor Racing

Le grand perdant est Mazda. Alors qu’au moment du drapeau rouge la #77 d’Oliver Jarvis (et Tristan Nunez) était en tête, une rentrée au stand au moment du restart pour mettre des pneus pluie a tout gâché. Elle termine 6e derrière la #55 d’Harry Tincknell / Jonathan Bomarito qui a longtemps animé la tête de course. Vraiment dommage pour ces deux autos qui méritaient bien mieux.

@Mazda Motorsport

Tout n’a pas souri à Acura dans le Wisconsin puisque l’ARX-05 #6, alors pilotée par Juan Pablo Montoya, a été tapé à l’arrière sous les trombes d’eau. Elle avait déjà été retardée suite à un contact entre Dane Cameron et Harry Tincknell (Mazda #55). Elle a dû abandonner.

En LMP2, suite à la sortie sous la pluie de Simon Trummer sur l’ORECA #52 de PR1 Mathiasen Motorsports (touchette avec Juan Pablo Montoya et abandon) qui avait dominé jusqu’alors, la voie était libre pour l’ORECA 07 #81 de DragonSpeed. Après les 24 Heures de Daytona, Ben Hanley et Henrik Hedman signent une nouvelle victoire en LMP2. Cela fait suite au déclassement de Sebring, Hedman n’ayant pas réalisé son temps de conduite. Ils vont regretter d’avoir réduit leur programme IMSA !

En GTLM, la course avait été, jusqu’au drapeau rouge, dominée par la Porche 911 RSR #912 de Laurens Vanthoor et Earl Bamber. Ce dernier, piégé par les trombes d’eau, a glissé au niveau de la ligne droite des stands sur plusieurs centaines de mètres sans toucher personne mais finissant sa course dans le mur de pneus. L’auto finira 5e de la catégorie. Aux avant-postes, elle a été remplacée par la BMW M8 GTE #24 mais alors que la pluie s’est remise à tomber dans les derniers tours, Jesse Krohn est parti à la faute avec la Porsche 911 RSR #911 de Nick Tandy. La BMW est repartie, mais ne termine que 3e. Le grand vainqueur, profitant des erreurs des autres, est de nouveau Corvette Racing qui signe sa 3e victoire consécutive. Elle revient à la #3 d’Antonio Garcia / Jordan Taylor. La marque américaine signe même le doublé avec la #4 de Tommy Milner et Oliver Gavin. La #911 est classée 4e mais n’a pas franchi la ligne (affaire à suivre). La BMW #25 est 6e.

En GTD, ce fut (un peu) plus limpide avec la victoire de la meilleure voiture du week-end, la Lexus RC F GT3. Cette fois-ci, elle est tombée dans l’escarcelle de la #12 de Frankie Montecalvo et Townsend Bell, ce dernier défendant bec et ongles sa place de leader face à un Mario Farnbacher déchaîné en toute fin de course sous la pluie au volant de son Acura NSX GT3 #86 de Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian, finalement 2e (avec aussi Matt McMurry). Le podium est complété par l’autre Lexus AIM Vasser Sullivan, la #14 de Jack Hawksworth et Aaron Telitz. La Ferrari 488 GT3 #63 de Scuderia Corsa (McNeil / Vilander) est 4e, la Porsche 911 GT3 R #16 de Wright Motorsports (Hardwick / Long) termine 5e. A noter la 7e place de la BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport qui a longtemps été devant grâce à Robby Foley, blessé après sa sortie en Essais Libres 1, et un bon Bill Auberlen.

Le final ayant été tellement épique, certains classements pourraient évoluer… Le résultat final officiel n’a pas encore été publié. A suivre donc !