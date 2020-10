IMSA : présentation de l’avant dernière manche 2020 à Laguna Seca

Épreuve : 10e épreuve de la saison IMSA WeatherTech 2020. Dernière épreuve de la Sprint Cup IMSA WeatherTech qui comprend les sept courses GTD non-endurance

Circuit : WeatherTech Raceway Laguna Seca (Californie). Il mesure 3,60 2 km et compte 11 virages dont le célèbre Corkscrew

Date : du 31 octobre au 1er novembre 2020

Durée : 2 heures 40

Le programme (heure française) :

Essais Libres 1 : samedi 31 octobre de 19 h 00 à 20 h 00

Essais Libres 2 : samedi 31 octobre de 23 h 00 à 00 h 15

Qualifications : samedi 1er novembre de 19 h 30 à 20 h 35

Course : samedi 1er novembre, départ à 00 h 05, arrivée à 02 h 45

Les courses de support :

Lamborghini Super Trofeo et Michelin Pilot Challenge

Live Timing & Résultats :

scoring.imsa.com ou sur l’application IMSA

La liste des engagés :

La liste des engagés comportent 28 concurrents. La présentation est ICI et la liste des engagés est LA.

Où suivre la course ?

Elle sera diffusée comme d’habitude sur IMSA TV…

Les records de la piste en qualifications IMSA :

DPi : Ricky Taylor, Acura DPi, 1:15.035, Septembre 2019

LMP2 : Kyle Masson, ORECA 07, 1:16.817, Septembre 2019

GTLM : Jesse Krohn, BMW M8 GTE, 1:21.557, Septembre 2019

GTD : Katherine Legge, Acura NSX GT3, 1:24.456, Septembre 2018

Les vainqueurs de l’édition 2019 :

DPi : Juan Pablo Montoya/Dane Cameron, Acura ARX-05 #6 de Team Penske

LMP2 : Matt McMurry/Dalton Kellett, ORECA #52 PR1/Mathiasen Motorsports

GTLM : Joey Hand/Dirk Mueller, Ford GT #66 de Chip Ganassi Ford Racing

GTD : Bryan Sellers/Corey Lewis, Lamborghini Huracán GT3 #48 Paul Miller Racing

Le point au championnat :

Grâce à leur victoire à Petit Le Mans, Renger van der Zande et Ryan Briscoe (Cadillac Wayne Taylor Racing #10) mènent désormais de huit points au championnat Pilotes DPi à deux manches de la conclusion. Ils devancent Helio Castroneves et Ricky Taylor (Acura #7, 207 points). Pipo Derani (Cadillac #31 Action Express) est seul en troisième position à 12 points tandis que Sébastien Bourdais (Cadillac #5 JDC Miller) compte 16 points de retard en quatrième position. Les deux équipages Mazda suivent : Jonathan Bomarito / Harry Tincknell (#55, 197 points) et Tristan Nunez / Oliver Jarvis (#77) avec 191 points. Dane Cameron / Juan Pablo Montoya (Acura #6) sont un peu plus en retrait avec 183 points.

Chez les constructeurs, le championnat est serré. Cadillac mène avec 237 points devant Acura (231) et Mazda (221).

En LMP2, c’est plié avec PR1 Mathiasen Motorsports (#52, Patrick Kelly) en tête avec 126 points. Elle sera la seule LMP2 présente, il faudra juste finir l’épreuve…

La bataille des points en GTLM est pratiquement inchangée, Jordan Taylor et Antonio Garcia (Corvette #3, 293) menant par 28 unités devant leurs coéquipiers de Corvette Racing, Tommy Milner et Oliver Gavin (265). Les deux duos BMW, Krohn / Edwards (#24, 261) et Spengler / De Fillippi (#25, 259) suivent, ce qui veut donc dire que les 2e, 3e et 4e du championnat sont en six points ! Les deux équipages Porsche ferment la marche : Tandy / Mako (#911), 232 points, devant Bamber / Vanthoor (#912, 222).

Chez les constructeurs, Corvette est en tête avec 304 unités devant BMW (288) et Porsche (251).

Aaron Telitz (Lexus #14) a, quant à lui, repris la tête du GTD grâce à la deuxième place de son équipe AIM Vasser Sullivan à Petit Le Mans. Il possède deux points d’avance sur son coéquipier Jack Hawksworth. Patrick Long et Ryan Hardwick (Porsche 911 GT3 R #16 Wright Motorsports, 224 points) et le duo Meyer Shank Racing, Mario Farnbacher et Matt McMurray (Acura #86, 221) suivent respectivement à 4 et 7 points.

Au niveau des constructeurs, Lexus est en tête (243 points) devant Acura (234), Porsche (230), BMW (219), Mercedes-AMG (217), Lamborghini (213)…