IMSA, Petit Le Mans : les brèves d’après course et le point au championnat

La victoire à Petit Le Mans de Wayne Taylor Racing est la troisième de l’équipe après 2014 et 2018. Scott Dixon et Ryan Briscoe remportent leur premier succès, tandis que van der Zande signe son deuxième en trois ans. Scott Dixon tentera de remporter son sixième championnat IndyCar Series le week-end prochain lors de la finale à Saint-Petersburg avant de rejoindre WTR pour la finale IMSA aux 12 Heures de Sebring. Preuve que le Néo-Zélandais est un très grand pilote : entre les deux séries cette année, il compte six victoires en 15 départs !

La troisième place de Dane Cameron et Juan Pablo Montoya, rejoints ce week-end par Simon Pagenaud, est le premier podium de la saison pour les champions en titre de la catégorie DPi.

La victoire de Porsche en GTLM est la 21e victoire de la marque à Petit Le Mans. Nick Tandy, Fred Makowiecki et le débutant Matt Campbell ont également offert à la nouvelle Porsche 911 RSR-19 sa première victoire sur le sol américain.

Oliver Gavin (Corvette Racing) n’a roulé que 49 minutes – soit quatre minutes de plus que le temps de conduite minimum en GTLM – en raison d’un malaise dû à une blessure aux côtes qu’il a subie dans un accident de vélo avant l’événement. Le vétéran aux 21 Petit Le Mans a déclaré que “c’est le Petit Le Mans le plus difficile que j’ai jamais fait”. Ses coéquipiers, Tommy Milner et Marcel Fässler, ont donc effectué des relais de marathoniens avec un total de cinq heures et douze minutes pour l’Américain, plus que n’importe quel autre pilote. Le Suisse a, lui, passé trois heures et 53 minutes au volant.

Alegra Motorsports a annoncé son intention de revenir dans le championnat IMSA WeatherTech en début de semaine (lire ICI) et il semblerait que Daniel Morad soit l’un des pilotes pressentis sur la Mercedes-AMG GT3 Evo.

C’est la première victoire de l’équipage de la Ferrari 488 GT3 #63 de Scuderia Corsa depuis que Cooper MacNeil, Gunnar Jeannette et Daniel Serra ont remporté Petit Le Mans il y a deux ans.

Alessandro Balzan n’est pas certain de faire les deux dernières courses. Cooper MacNeil a déclaré à Sportscar365 après la course que plusieurs pilotes, dont Balzan, sont à l’étude.

Le directeur général du championnat du monde d’endurance de la FIA, Gerard Neveu, et le président de l’ACO, Pierre Fillon, étaient tous les deux présents à Road Atlanta.

Le point au championnat :

Grâce à leur victoire, Renger van der Zande et Ryan Briscoe (Cadillac Wayne Taylor Racing #10) mènent désormais de huit points au championnat Pilotes DPi à deux manches de la conclusion. Ils devancent Helio Castroneves et Ricky Taylor (Acura #7, 207 points) qui ont terminé à la deuxième place samedi. Pipo Derani (Cadillac #31 Action Express) est seul en troisième position à 12 points tandis que Sébastien Bourdais (Cadillac #5 JDC Miller) compte 16 points de retard en quatrième position. Les deux équipages Mazda suivent : Jonathan Bomarito / Harry Tincknell (#55, 197 points) et Tristan Nunez / Oliver Jarvis (#77) avec 191 points. Dane Cameron / Juan Pablo Montoya (Acura #6) sont un peu plus en retrait avec 183 points.

Chez les constructeurs, le championnat est complètement fou. Cadillac mène avec 237 points devant Acura (231) et Mazda (221).

En LMP2, c’est presque plié avec PR1 Mathiasen Motorsports (#52, Patrick Kelly) est en tête avec 126 points devant Era Motorsport (#18, Dwight Merriman et Kyle Tilley, 92), qui a fait l’impasse sur ce Petit Le Mans, et Performance Tech Motorsports (#38, Simon Trummer, 91 points).

La bataille des points en GTLM est pratiquement inchangée, Jordan Taylor et Antonio Garcia (Corvette #3, 293) menant par 28 unités devant leurs coéquipiers de Corvette Racing, Tommy Milner et Oliver Gavin (265). Les deux duos BMW, Krohn / Edwards (#24, 261) et Spengler / De Fillippi (#25, 259) suivent, ce qui veut donc dire que les 2e, 3e et 4e du championnat sont en six points ! Les deux équipages Porsche ferment la marche : Tandy / Mako (#911), 232 points, devant Bamber / Vanthoor (#912, 222), mais le pire a été évité ! La marque de Stuttgart a remporté au moins (pour le moment) une grande course en IMSA cette saison.

Chez les constructeurs, Corvette est en tête avec 304 unités devant BMW (288) et Porsche (251).

Aaron Telitz (Lexus #14) a, quant à lui, repris la tête du GTD grâce à la deuxième place de son équipe AIM Vasser Sullivan. Il possède deux points d’avance sur son coéquipier Jack Hawksworth. Patrick Long et Ryan Hardwick (Porsche 911 GT3 R #16 Wright Motorsports, 224 points) et le duo Meyer Shank Racing, Mario Farnbacher et Matt McMurray (Acura #86, 221) suivent respectivement à 4 et 7 points.

Au niveau des constructeurs, Lexus est en tête (243 points) devant Acura (234), Porsche (230), BMW (219), Mercedes-AMG (217), Lamborghini (213)…

En Michelin Endurance Cup (classement qui ne reprend que les quatre courses d’Endurance), Renger van der Zande et Ryan Briscoe (Cadillac Wayne Taylor Racing #10) sont en tête au niveau des DPi. Pipo Derani, Felipe Nasr et Filipe Albuquerque suivent à cinq points. Simon Trummer est seul en tête en LMP2 et possède six points d’avance sur Colin Braun. Jesse Krohn et Jonathan Edwards (BMW #24) devancent Augusto Farfus et l’équipe de la Porsche #911 (Mako / Tandy) de six points en GTLM tandis que Bryan Sellers, Corey Lewis et Madison Snow (Lamborghini Huracan GT3 #48 Paul Miller Racing) sont bien placés en GTD avec neuf points sur huit pilotes : Mario Farnbacher, Matt McMurry, Shinya Michimi, Cooper MacNeil, Jeff Westphal, Andy Lally, John Potter et Spencer Pumpelly.

A noter que Lamborghini a remporté le championnat des constructeurs GTD en Michelin Endurance Cup à une manche de la fin grâce à la troisième place de l’équipe GRT Magnus.

Prochaine manche à Laguna Seca (Californie) les 31 octobre et 1er novembre prochains.