IMSA : Alegra Motorsports passe en Mercedes

Après Porsche, Alegra Motorsports passe dans le camp Mercedes pour la saison IMSA 2021. L’écurie américaine, qui compte deux succès de catégorie GT aux 24 Heures de Daytona (2007 et 2017), alignera une Mercedes-AMG GT3 dès les 24 Heures de Daytona avec la possibilité d’en faire rouler une deuxième sur le premier rendez-vous 2021.

« Chez Alegra Motorsports, nous avons tous remarqué pour la première fois la Mercedes-AMG GT3 lorsque nous avons roulé contre elle pour la victoire tout au long de la Rolex 24 At Daytona 2017 », a déclaré Carlos de Quesada, directeur de l’équipe Alegra Motorsports. « Ce fut un début impressionnant pour la Mercedes-AMG GT3, et tout l’effort de course client Mercedes-AMG Motorsport a montré très tôt qu’il s’agissait d’un programme bien soutenu et techniquement solide. Nous avons passé 2020, avant même l’arrêt du COVID-19, comme une année d’évaluation et nous avons hâte de revenir à la concurrence avec Mercedes-AMG.”

L’équipage de la Mercedes est finalisé mais il faut attendre la fin de saison pour qu’il soit dévoilé. Alegra Motorsports doit recevoir sa monture d’ici la fin de l’année.