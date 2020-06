IMSA : Paul Miler Racing absent à Daytona et Sebring

Paul Miller Racing ne participera pas aux deux prochaines courses de l’IMSA WeatherTech SportsCar. L’équipe championne IMSA GTD 2018, qui a remporté la 24 Heures de Daytona en janvier (Madison Snow, Bryan Sellers, Corey Lewis,Andrea Caldarelli), a choisi de renoncer aux courses de Daytona et Sebring du mois de juillet en raison des conditions économiques qui découlent de la pandémie de coronavirus. (In English)

Pour le reste de la saison, l’équipe Lamborghini a choisi d’adopter une approche course par course. “Je pense que nous allons essayer de disputer une course à la fois,” a déclaré Paul Miller. “Un pourcentage élevé de nos employés est encore en congé ici, dans le New Jersey, et évidemment il faut que tout le monde soit de retour avant que je n’envisage l’orientation de notre programme de courses. Aller courir et ne pas avoir tout notre personnel serait une véritable gifle pour beaucoup de nos employés”.

De plus, il a expliqué que ses concessions (automobiles) étaient “virtuellement au point mort” en avril et que si les affaires s’améliorent, elles n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant la pandémie. L’État du New Jersey a levé mardi son “stay at home order”, mettant ainsi fin à une quarantaine de jours de fermeture dans l’un des États les plus durement touchés, avec des cas confirmés de COVID-19.

“Notre intention est de maintenir le groupe et de reprendre dès que possible. Nous allons envisager les courses une par une après juillet. Ce qui est très décevant, c’est que nous sommes sortis de Daytona en vainqueur et que certains de nos principaux concurrents n’y ont pas eu un grand résultat. Ne pas pouvoir courir ces premières courses et consolider notre position de champion est très frustrant. Tout le monde dans notre équipe est très déçu, mais c’est la réalité de ce qui se passe dans le monde.”

Paul Miller a déclaré qu’une décision sur la participation de l’équipe à Road America sera prise début juillet.