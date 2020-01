IMSA : Olivier Pla et Mazda en forme à Daytona

Olivier Pla et Mazda n’ont pas raté l’entame de saison 2020 avec le meilleur chrono jamais réalisé à Daytona. Avec un temps de 1.33.324, le Français a fait mieux que son coéquipier Oliver Jarvis lors des qualifications des 24 Heures de Daytona 2019.

Le changement de livrée de la Mazda RT24-P/Mazda Team Joest a donc parfaitement réussi à l’équipe dirigée maintenant par Nelson Cosgrove : « Notre objectif du week-end était de travailler sur nos voitures pour la course afin de se donner les meilleures chances de succès à la fin du mois. Notre plan était de montrer notre véritable rythme et de travailler sur les éléments dont nous avions besoin pour travailler et donner à chacun des pilotes plusieurs occasions d’améliorer les voitures. Mais c’est génial d’avoir les deux Mazda RT24-P en tête et d’avoir la rapidité tout au long des trois jours. Olivier a réalisé un tour incroyable et l’équipe a confiance dans la voiture pour la course. L’un de nos principaux objectifs cette saison est de connaître le succès sur les courses d’endurance, et même si les résultats d’aujourd’hui signifient très peu pour la course, il est bon de savoir que nous sommes sur la bonne voie. »

Olivier Pla, qui partage son baquet avec Oliver Jarvis et Tristan Nunez, a une nouvelle fois fait parler la poudre en piste : « Nous nous attendions à être un peu plus rapides cette année que l’année dernière. Le message de l’équipe était clair : rouler aussi vite que possible. L’équipe a passé pas mal de temps à développer l’auto pour l’endurance et nous avons travaillé sur les réglages dans ce sens tout le week-end, mais nous avons toujours poussé autant que possible. C’est une bonne chose d’avoir établi un record officieux d’être le plus rapide, c’est super pour Mazda, pour notre nouveau partenaire Idemitsu et toute l’équipe. Nous nous concentrons sur les 24 heures à la fin du mois. » Idemitsu est le partenaire lubrifiant de Mazda sur les modèles de série. La marque était déjà présente du temps de la victoire Mazda au Mans en 1991.