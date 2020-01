IMSA : l’obligation d’avoir un Bronze donne un coup de boost à la catégorie LMP2

Cela fait maintenant plusieurs années que le pilote Bronze revêt autant d’importance que le Platinum au sein des différents équipages LMP2. D’une, c’est le Bronze qui paie et de deux l’équipage est tout de même articulé autour du Bronze. Alors qu’en Europe on tarde à obliger un Bronze dans chaque LMP2, les Etats-Unis ont tranché. Un pilote Bronze est obligatoire dans chaque équipage LMP2, le Platinum est interdit (sauf à Daytona) et c’est le Bronze qui prend le départ des courses IMSA. Résultat : le championnat IMSA est passé de 2 LMP2 à l’année à 6. L’Asian Le Mans Series a pour sa part mis en place une classe LMP2-Am réservée aux gentlemen.

« Selon moi, c’est génial », a indiqué Brent O’Neill, patron de Performance Tech Motorsports qui fait rouler l’ORECA 07 #38 de Cameron Cassels et Kyle Masson. « C’est ce que nous recherchons. C’est pourquoi nous courons, pour avoir de la compétition. Au bout du compte, je pense que certaines des initiatives prises par l’IMSA pour faire progresser la catégorie ont fonctionné. Avoir un Bronze est génial et de toute façon l’IMSA n’avait rien à perdre. John Farano s’est de suite inscrit parce qu’il est Bronze. Il peut venir et rouler ici. »

Cette saison, les équipes engagées en LMP2 ont le droit à six manches, dont les 24 Heures de Daytona qui auront un barème de points spécifique.

« C’est magique, absolument magique », a déclaré Bobby Oergel, copropriétaire de PR1 Mathiasen Motorsports. Le team américain fait rouler une ORECA 07 à Daytona pour Ben Keating, Simon Trummer, Nick Boulle et Gabriel Aubry. « C’était pour moi quelque chose d’important de pouvoir limiter le kilométrage que nous faisons sur des pistes qui ne sont pas si importantes pour la plupart des gentlemen. L’essentiel est de réduire le budget en limitant le nombre d’événements. Nous faisons toujours deux fois plus d’heures que l’ELMS pour quasiment le même prix. Je pense que c’est vraiment la chose qui ramène le LMP2 dans le pays. La décision est bonne. »

« Avec le Bronze, même si je suis sûr qu’il y a quelques exceptions, c’est très bien pour eux », a confié Peter Baron, l’emblématique patron de Starworks Motorsport. Tower Motorsport by Starworks aligne une ORECA 07 à Daytonaa pour Nico Lapierre, John Farano, David Heinemeier-Hansson et Ryan Dalziel. « Un pilote Bronze peut prendre la piste et rouler contre d’autres Bronze. Ils peuvent être compétitifs. »

A l’origine, Peter Baron était contre l’exigence d’un Bronze dans chaque équipage : « J’étais contre parce que à l’époque je ne connaissais pas de Bronze. Curieusement, j’étais le seul à avoir voté contre. Ensuite, l’annonce du règlement est sortie un vendredi, puis mon téléphone a sonné le samedi. C’était John et là je me suis dit : ‘hey cette histoire de Bronze n’a de sens que pour une personne comme lui.’ »

DragonSpeed fait aussi partie des équipes présentes avec une ORECA 07, tout comme Era Motorsport. Du côté de Rick Ware Racing, on a opté pour une Riley-Multimatic.

« Si vous êtes un vrai gentleman et que vous voulez faire de la course professionnelle, il semble que la catégorie LMP2 deviendra la base », a confié Baron. « Depuis que nous sommes sur cette voie et même depuis la publication de notre annonce, c’est comme si mon téléphone était devenu fou, il n’arrête pas de sonner. Notre annonce disait que nous étions au complet. Nous avons nos quatre pilotes, c’est notre programme et le téléphone sonne encore. Si j’avais une autre voiture, j’aurais pu la mettre en piste. C’est une bonne nouvelle croissance pour la série. Je pense que maintenant les gens voient arriver cinq à six voitures, et nous allons peut-être même aller au-delà en 2020. Cela va juste servir de catalyseur pour 2021. Je pense que 10 ou 11 autos sur la grille en 2021 est quelque chose de tout à fait réaliste, surtout si on se base sur les appels que j’ai pu recevoir. »