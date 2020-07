IMSA : les infos pratiques de la manche de Daytona

Ça y est, l’IMSA WeatherTech SportsCar va reprendre ses droits ce vendredi ainsi que demain. Le calendrier 2020 a été complètement chamboulé après la crise de Coronavirus et on va reprendre un peu là où on s’est arrêté, c’est à dire à Daytona (Floride). Pas question d’une course de 24 heures cette fois, mais un sprint de 2 heures 40.

Le programme (les heures sont US, rajoutez 6 heures pour obtenir le temps en France) :

Essais Libres 1 : vendredi 3 juillet de 18 h 15 à 19 h 15

Essais Libres 2 : samedi 4 juillet de 10 h 15 à 11 h 30

Qualifications : samedi 4 juillet de 13 h 55 à 15 heures

Course : samedi 4 juillet, départ à 18 h 10 (soit 0 h 10 en France)

Live Timing & Résultats:

scoring.imsa.com ou sur l’application IMSA

Le circuit :

3.56 miles soit 5,729 km, 12 virages. Découvrez le tracé avec Bruno Spengler (BMW M8 GTE #25) en caméra embarquée ICI

La liste des engagés :

Retrouvez l’article sur les 26 engagés. A noter que la course est réservée aux DPi, GTLM et GTD. Les LMP2 seront de retour dans quinze jours à Sebring pour la prochaine manche.

Le Spotters Guide:

cliquez ICI.

La BOP :

Les derniers changements au niveau de la Balance de Performance sont ICI.

Le championnat :

L’équipe Konica Minolta Cadillac a remporté les 24 Heures de Daytona avec sa Cadillac DPi-V.R #10 et mène donc le championnat devant Mazda Team Joest (Mazda RT24-P) et Mustang Sampling Racing & JDC-Miller Motorsport (Cadillac DPi-V.R #5).

BMW Team RLL (BMW M8 GTE) est leader en GTLM devant Porsche GT Team (Porsche 911 RSR-19)

En GTD, Paul Miller Racing est en tête avec sa Lamborghini Huracán GT3 Evo #48 devant une autre Lamborghini, celle de GRT Magnus, et WRT Speedstar Audi Sport (Audi R8 LMS Evo). Parmi ce trio de tête, seule l’équipe GRT Magnus est présente ce week-end…

A noter que la course devrait être diffusée comme d’habitude sur IMSA TV. Endurance-Info vous donnera le lien pour suivre l’épreuve…