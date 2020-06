IMSA : 26 autos attendues à Daytona pour la reprise

Les concurrents du WeatherTech SportsCar Championship n’ont plus roulé depuis les 24 Heures de Daytona à la fin janvier et c’est sur le Daytona International Speedway qu’ils vont faire leur rentrée le 4 juillet pour l’IMSA WeatherTech 240. Le format de la course sera de 2h40mn.

La liste des engagés fait état de 26 autos : 8 DPi, 6 GTLM, 12 GTD.

Aucun changement en DPi à l’exception de la prise en charge du programme Mazda par Multimatic. Tristan Vautier et Sébastien Bourdais seront les deux frenchies de la catégorie, les deux chez JDC-Miller Motorsports mais pas sur la même auto.

En GTLM, Fred Mako va retrouver Nick Tandy sur la Porsche 911 RSR #911.

Il manquera quatre équipes en GTD en Floride avec les absences de Paul Miller Racing, The Heart of Racing, GEAR Racing et Pfaff Motorsport. Wright Motorsports passe de deux Porsche 911 GT3-R à une seule. On note l’arrivée de l’Audi R8 LMS/Team Hardpoint de Rob Ferriol et Spencer Pumpelly. Gradient Racing (Acura) et Compass Racing (McLaren) rejoignent la liste des engagés en GTD.

Pour ce deuxième rendez-vous de l’année, 5000 personnes seront acceptées dans l’enceinte. Le retour des LMP2 est attendu pour l’événement suivant à Sebring.

La liste des engagés est ici