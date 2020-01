IMSA : les 24 Heures de Daytona 2020 en 24 chiffres

La première grande course internationale de 24 heures de l’année 2020 a eu lieu ce week-end à Daytona. Nous vous proposons les chiffres clé de cette édition pour tout savoir !

0 : sur les deux Aston Martin Vantage GT3 engagées, aucune n’a vu l’arrivée ni même la mi-course, la faute à des accidents.

0 : pas une goutte de pluie cette année, au contraire de 2019 où les averses avaient obligé les organisateurs à stopper la course…

1 : Ryan Briscoe signe sa première victoire. L’Australien, qui débarque de chez Ford Chip Ganassi, a bien choisi sa nouvelle équipe.

1 : c’est la première fois que Mazda amène ses deux voitures à l’arrivée d’une course de 24 heures. Les progrès de fiabilité sont évidents et viennent récompenser le travail fait cet hiver.

1 : Augusto Farfus est le seul pilote rescapé de l’équipage vainqueur en GTLM en 2019. Il récidive donc cette année toujours avec BMW.

@BMW

1:33.711 : le temps de la pole position signé par le Britannique Oliver Jarvis sur sa Mazda RT24-P #77 de Team Joest.

1:34.652 : le meilleur temps en course de Renger van der Zande sur la Cadillac #10 lors du 601e tour. Il a été signé avec une moyenne au tour de 135.401 mph soit plus de 217 km/h.

2 : Renger van der Zande et Kamui Kobayashi reportent leur 2e succès (consécutif) aux 24 Heures de Daytona. Ils étaient déjà coéquipiers l’an dernier…

2 : le nombre de succès de DragonSpeed à Daytona (2019 et 2020). ORECA signe sa 2e victoire de suite également depuis que la catégorie LMP2 a été introduite en IMSA.

@DragonSpeed

2 : le nombre de gros crash pour la même auto, l’Acura ARX-05 #7. D’abord en qualifications avec Ricky Taylor et, ensuite, en course avec Helio Castroneves…

2 : il s’agit de la 2e victoire consécutive d’une BMW M8 GTE en catégorie GTLM. Peu à l’aise en WEC, cette auto fait une belle carrière Outre Atlantique !

3 : le nombre de victoires que compte désormais Scott Sixon. Il est le 9e pilotes de l’histoire à compter trois victoires à Daytona. Les recordmen sont Hurley Haywood et Scott Pruett avec cinq succès. Pour rappel, le Néo-Zélandais compte aussi une victoire aux 500 Miles d’Indianapolis et cinq titres en Indy Car Series. Pas mal !

@Wayne Taylor Racing

3 : les autres meilleurs temps en course ont été signés par Nicolas Lapierre en LMP2, Jesse Krohn en GTLM et Dries Vanthoor en GTD.

3 : c’est la troisième fois que Lamborghini gagne la catégorie GTD à Daytona et, en plus, consécutivement. Grasser Racing Team l’avait fait en 2018 et 2019, c’est au tour de Paul Miller Racing cette année.

4 : Cadillac remporte les 24 Heures de Daytona pour la 4e fois de son histoire (2017, 2018, 2019, 2020). Comme au Mans, c’est Porsche qui détient le record de victoires avec 18…

6 : on compte six abandons : ORECA 07 #38 de Performance Tech Motorsport, Ferrari 488 GTE #62 de Risi Competizione, Lamborghini Huracan GT3 #47 de Precision Performance, Lamborghini Huracan GT3 #19 de GEAR Racing, les Aston Martin Vantage #98 (Aston Martin Racing) et #23 (The Heart of Racing Team).

6 : le nombre de neutralisations lors de cette édition

10 : le numéro de la Cadillac DPi-V.R victorieuse de ces 24 Heures de Daytona. Wayne Taylor Racing signe ainsi son 3e succès (2017, 2019, 2020) en quatre ans, son 2e consécutif !

12 : le nombre de constructeurs répartis dans les quatre classes : Lamborghini, Porsche, Acura, Lexus, Audi, Ferrari, Aston Martin, Ferrari, BMW, Corvette, Mazda, Cadillac.

14 : le nombre de secondes qui séparent la BMW M8 GTE #24 lauréate en GTLM de la Porsche 911 RSR #912, 2e.

38 : le nombre d’engagés cette année, soit le plus petit plateau de l’histoire de la course.

41 : les deux premiers au classement (Cadillac #10 et Mazda #77) sont les voitures qui comptent le plus d’arrêt au stand !

58 : il s’agissait de la 58e édition des 24 Heures de Daytona, première manche de l’IMSA WeatherTech 2020. Le prochaine sera à Sebring pour les 12 Heures le 21 mars prochain

833 : le nombre de tours couverts en 2020, dépassant le précédent record de distance de 808 tours qui avait été établi en 2018.