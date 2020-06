IMSA : le protocole sanitaire pour Daytona publié

L’IMSA a publié son protocole sanitaire pour l’événement qui aura lieu le mois prochain au Daytona International Speedway. On peut penser qu’il s’appliquera également au Sebring Raceway.

Un document de 35 pages a été publié vendredi par le président de l’IMSA, John Doonan, Il est largement axé sur la protections des participants, le processus d’entrée dans le circuit et le fonctionnement des paddocks.

Comme confirmé la semaine dernière, l’IMSA limitera chaque voiture à un maximum de 15 membres. Cela comprendra les représentants et membres de chaque équipe, les pilotes, les coachs des pilotes. Les équipementiers seront limités et représentés par sept personnes essentielles.

Une limite de dix personnes par voiture sera imposée pour les équipes Michelin Pilot Challenge, IMSA Prototype Challenge, Porsche GT3 Cup Challenge USA et Canada et Lamborghini Super Trofeo North America.

Comme c’est le cas pour les équipes, l’IMSA disposera également d’un personnel réduit à l’intérieur du garage. Lors de l’événement WeatherTech 240 qui se tiendra les 3 et 4 juillet à Daytona, du personnel supplémentaire travaillera depuis les bureaux qui se trouvent sur place, l’IMSA étant basée à Daytona même. Les membres de la direction de course auront également l’interdiction d’entrer dans le stand tout comme les spotters.

L’accès au circuit sera organisé en temps décalé pour éviter la foule, tandis que l’espace sera augmenté à l’intérieur du paddock, avec un minimum de deux mètres entre chaque transporteur et les équipes utiliseront tous les stands disponibles pour respecter la distanciation sociale. John Doonan a souligné que tous les concurrents doivent suivre les directives, notamment l’utilisation obligatoire de masques à tout moment.

Alors que les événements de Daytona et Sebring sont prévus à huis clos, le président de l’IMSA a indiqué qu’ils ne pourront probablement pas accéder aux paddocks une fois que les spectateurs seront de nouveau autorisés à revenir sur les circuits de l’IMSA plus tard dans l’année.

John Doonan a aussi déclaré que les concurrents devront participer aux épreuves avec un “état d’esprit complètement nouveau” même s’ils peuvent être gênés par les nouveaux protocoles et mesures. “Je ne saurais trop insister sur l’importance de la responsabilité qui nous incombe à tous et à chacun, au niveau de notre retour en piste, afin de travailler en toute sécurité. Dans notre sport, depuis le premier jour, on nous a tous appris que nous étions là pour une raison et une seule : gagner. Nous nous efforçons tous d’être meilleurs que chacun de nos concurrents. Il y aura évidemment des courses, comme toujours lors de nos événements, mais la seule vraie victoire, ici, lors de nos prochains événements et pour le reste de la saison 2020, est de pouvoir les gérer avec une exécution sans faille du point de vue de la sécurité. Nous gagnerons tous ensemble si nous organisons des événements sûrs et c’est vraiment à nous tous de veiller à ce que tout se passe bien”.