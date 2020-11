IMSA, Laguna Seca : les Acura font le doublé en Californie !

La première ligne du meeting IMSA WeatherTech SportsCar Championship de Laguna Seca était 100% Acura Team Penske et les deux Acura ARX-05 DPi ont sécurisé le doublé en Californie à l’issue d’une course d’une format de 2h40.

Les consignes d’équipe ont clairement joué dans le final puisque Dane Cameron (#6) a laissé le leadership à la voiture soeur de Ricky Taylor (#7) dans le dernier virage. Sous le damier, Ricky Taylor et Helio Castroneves ont donc devancé de 0.487s l’autre Acura de Dane Cameron et Juan Pablo Montoya. La course a été très propre avec un total de 5:19 mn sous drapeau jaune.

La dernière marche du podium est revenue à la Cadillac DPi-V.R/Whelen Engineering Racing de Pipo Derani et Felipe Nasr. Derani n’a pas ménagé ses efforts en piste pour faire remonter la #31 reléguée au 6e rang dès le départ. Le Brésilien a bien lutté face à l’Acura de Taylor sans toutefois aller au contact. Un dernier restart a permis de regrouper tout le monde mais il aura manqué 1.498s pour aller chercher la victoire. Les deux Mazda DPi suivent au classement, Bomarito/Tincknell devant Jarvis/Nunez. La Cadillac/Wayne Taylor Racing de van der Zande/Briscoe a finalement pris la 6e place devant les deux Cadillac/JDC-Miller Motorpsorts de Vautier/Bourdais et Simpson/Leist.

L’unique LMP2 au départ, l’ORECA 07/PR1 Mathiasen Motorsports, n’a pas vu le damier.

Deux Porsche sur le podium en GTLM…

Porsche poursuit sur sa lancée du Petit Le Mans en GTLM avec cette fois une victoire de la #912 de Laurens Vanthoor et Earl Bamber. Porsche ouvre enfin son compteur à Laguna Seca. Deux des trois vainqueurs des Total 24 Heures de Spa ont coiffé sur le poteau la Corvette C8.R de Jordan Taylor et Antonio Garcia pour 0.981s. Le dernier quart d’heure de course a été animé entre la Porsche et la Corvette. ‘Bamthor’ remportent leur première victoire de la saison. Quant à Taylor/Garcia, le duo décroche un 8e podium cette saison.

La troisième place a été convoitée jusqu’au damier entre la Corvette de Gavin/Milner et la Porsche de Makowiecki/Tandy. Milner a réussi à conserver l’avantage sur Tandy. Après la course, la Corvette a reçu une pénalité (hauteur du diffuseur arrière non conforme), ce qui place la Porsche #911 sur la dernière marche du podium. Les BMW M8 suivent au classement devant la Corvette de Gavin/Milner finalement rétrogradée à la dernière place de la catégorie GTLM.

Corvette a sécurisé la couronne Constructeurs en GTLM, Antonio Garcia et Oliver Gavin sont titrés s’ils prennent le départ de la finale.

Victoire et double podium pour l’Acura NSX GT3…

Du côté de la catégorie GTD, l’Acura NSX GT3/Meyer Shank Racing de Mario Farnbacher et Matt McMurry s’est imposée avec 10s d’avance sur la BMW M6 GT3/Turner Motorsport de Auberlen/Foley. On retrouve une autre Acura sur le podium avec celle de Heinricher Racing de Parente/Goikhberg.

L’Aston Martin Vantage GT3/The Heart of Racing de Ian James et Roman De Angelis s’est classée au pied du podium devant la Lamborghini Huracan GT3/ GRT Magnus de John Potter et Andy Lally.

A noter que Aaron Teilitz et Jack Hawksworth ont offert le titre Sprint à AIM Vasser Sullivan. Lexus remporte par la même occasion sa première couronne en IMSA.

Le classement de la course est ici

Dernier rendez-vous dans moins de deux semaines avec les 12 Heures de Sebring…